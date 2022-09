ANT vs STRC Dream11 Prediction, FanCode ECS T10 Belgium 2022 Fantasy Tips

ANT vs STRC Dream11 Prediction, FanCode ECS T10 Belgium 2022 Fantasy Tips: Captain Pick – Antwerp vs 12 Stars CC, Playing 11s Today’s Match Mechelen 4.30 PM IST Sept. 2, Fri

Here is the ECS Belgium 2022 Series Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and ANT vs STRC Dream11 Team Prediction, ANT vs STRC Fantasy Cricket Prediction, ANT vs STRC Playing 11s ECS Belgium 2022 Series, Fantasy Cricket Prediction Antwerp vs 12 Stars CC, Fantasy Playing Tips – ECS Belgium 2022 2022 Series.

TOSS – The ECS T10 Belgium match toss between Antwerp and 12 Stars CC will take place at 4 PM IST

Time – September 2, 4.30 PM IST

Venue: Vrijbroek Cricket Ground, Mechelen

ANT vs STRC Dream11 Team

Burhan Niaz, Wahidullah Jabarkhel, Sherry Butt(VC), Zulqarnain Tasawar, Paramjeet Singh-I(WK), Sazzad Hosen(C), Fakhar Zaman-I, Rounak Jain, Sharifullah Salarzai, Vishal Ramteke, Manoj Nag

ANT vs STRC Probable Playing XI

Antwerp: Burhan Niaz, Wahidullah Jabarkhel, Sherry Butt(C), Zulqarnain Tasawar(WK), Jelte Schoonheim, Aamad Rahman, Tayyab Ali, Sherkhan Sherzad, Nawaz Khankhel, Shafiullah Zakhel, Sadullah Jabarkhel

12 Stars CC: Paramjeet Singh-I(WK), Sazzad Hosen(C), Fakhar Zaman-I, Rounak Jain(WK), Rajiv Sharma, Arshvir Singh, Srikanth Venkata-Subramanian, Asijit Ghosh(WK), Sharifullah Salarzai, Vishal Ramteke, Manoj Nag

SQUADS

Antwerp (Antwerp): Burhan Niaz, Wahidullah Jabarkhel, Sherry Butt(C), Zulqarnain Tasawar(WK), Jelte Schoonheim, Aamad Rahman, Tayyab Ali, Sherkhan Sherzad, Nawaz Khankhel, Shafiullah Zakhel, Sadullah Jabarkhel, Vadivel Arumugam(WK), Tim de-Kok, Nadeem Khan, Adnan Rahimi, Mirwais Sherzad(WK), Shazam Ikhsan, Shaheer Abdul, Jamie Farmiloe, Mukasa Benjamin, Qaarab Diwan Ali, Ilyas Zaheer, Bilal Mamundzai, Saqlain Raja, Abdullah Khogyani

12 Stars CC: Paramjeet Singh-I(WK), Sazzad Hosen(C), Fakhar Zaman-I, Rounak Jain(WK), Rajiv Sharma, Arshvir Singh, Srikanth Venkata-Subramanian, Asijit Ghosh(WK), Sharifullah Salarzai, Vishal Ramteke, Manoj Nag, Imran Khan-V, Madhava Vinnakota, Ishaq Kwazakhel, Bhushan Rajput, Kowshik Himu, Aniruddha Godbole, Ravi Thapliyal, Rohan Ravindran, Nauman Afridi, Bharat Ammu, Sarath Muppirala, Praneeth Vudikala, Tufail Ahmed, Nemish Mehta, Sachin Deshpande, Amrullah Rodwal