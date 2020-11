ARG vs PAR Dream11 Tips and Predictions

Check Dream11 Team Argentina vs Paraguay World Cup Qualifiers – Football Prediction Tips For Today's Match ARG vs PAR at Estadio Alberto J. Armando: Argentina and Paraguay will continue their world cup qualifiers campaign when they meet in La Boca. Argentina have won both their fixtures so far but managed just three goals in those outings and conceding once. On the other hand, Paraguay have won one and drawn one of their two matches so far.

Kick-off Time: The match between Argentina and Paraguay will kick-off at 5:30 AM IST – November 13 in India.

ARG vs PAR My Dream11 Team

G Oritz, L Martinez, N Tagliafico, N Otamendi, E Palacios, R De Paul, M Rojas, M Almiron, L Martinez (vice-captain), L Messi (captain), D Lezcano

ARG vs PAR Probable XIs

Argentina: Emiliano Martinez, Lucas Martinez-Quarta, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Marcos Acuna, Lautaro Martinez, Lionel Messi, Lucas Alario, Lucas Ocampos, Paulo Dybala, Angel Di Maria

Paraguay: Omar Alderete, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Miguel Almirón, Rodrigo Rojas, Richard Sánchez, Dario Lezcano, Hernán Pérez, Ángel Romero, Antonio Sanabria, Gerardo Ortiz

ARG vs PAR Full Squads

Argentina: Leandro Paredes, Marcos Acuna, Nicolas Dominguez, Rodrigo De Paul, Alejandro Gomez, Giovanni Simeone, Joaquin Correa, Lautaro Martinez, Lionel Messi, Lucas Alario, Lucas Ocampos, Paulo Dybala, Angel Di Maria, Emiliano Martinez, Esteban Andrada, Franco Armani, Juan Musso, Facundo Medina, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Lucas Martinez-Quarta, Nehuen Perez, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Alexis Mac Allister, Eduardo Salvio, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Guido Rodriguez

Paraguay: Rodrigo Rojas, Óscar Romero, Richard Sánchez, Mathias Villasanti, Dario Lezcano, Hernán Pérez, Santiago Arzamendia, Raúl Bobadilla, Carlos Ferreira, Ángel Romero, Braian Samudio, Antonio Sanabria, Gerardo Ortiz, Alfredo Aguilar, Antony Silva, Omar Alderete, Júnior Alonso, Fabián Balbuena, Alberto Espínola, Blás Riveros, Robert Rojas, Miguel Martinez Moya, Juan Escobar, Gustavo Gómez, Kaku, Miguel Almirón, Ángel Cardozo, Gastón Giménez, Jorge Morel, Matías Rojas

