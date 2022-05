ARI vs HSG Dream11 Tips And Prediction ECS T10 Landskrona 2022 Series

ARI vs HSG Dream11 Team Prediction, ECS T10 Landskrona 2022 Series Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Ariana CC vs Hisingen, Playing 11s For Today’s Match Landskorna Cricket Club, Landskrona, Sweden, 4:30 PM IST May 11, Wednesday

Here is the ECS T10 Landskrona 2022 Series Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and ARI vs HSG Dream11 Team Prediction, ARI vs HSG Fantasy Cricket Prediction, ARI vs HSG Playing 11s ECS T10 Landskrona 2022 Series, Fantasy Cricket Prediction Ariana CC vs Hisingen, Fantasy Playing Tips – ECS ,ECS T10 Landskrona 2022 Series.

TOSS – The ECS T10 Landskrona 2022 T10 Series toss between Ariana CC vs Hisingen will take place at 4 PM IST

Time – May 11, 4:30 PM IST

Venue: Landskorna Cricket Club, Sweden

ARI vs HSG My Dream 11 Team

Sadat, Sultan, Maurani Srikanth, Ramakrishna, Muhammad, Kilari, Seenivasan , Khan, Kamma, Nalge, Joshi

Captain: Sultan Vice Captain: Joshi

ARI vs HSG Probable Playing XIs

Ariana CC: Q.Sadat (wk), N.Sultan, B.Ahmed, A.Muhammad, M.Babar, O.Zadran, H.Arabzai, A.Khan, B.Mohammad Ayubi, Z.Zazai, N.Mohammad

Hisingen: S.Padmanabhan (wk), S.Apparao, R.Maurani Srikanth, N.Ramakrishna, N.Shahul Hameed, C.Kilari, G.Seenivasan, R.Nanjundaswamy, V.Joshi, S.Nalge, A.Kamma