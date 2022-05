ARI vs JKP Dream11 Tips And Prediction ECS T10 Landskrona 2022 Series

ARI vs JKP Dream11 Team Prediction, ECS T10 Landskrona 2022 Series 2nd Semi Final Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Ariana CC vs Jonkoping, Playing 11s For Today’s Match Landskorna Cricket Club, Landskrona, Sweden, 2:30 PM IST May 14, Saturday

Here is the ECS T10 Landskrona 2022 Series Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and ARI vs JKP Dream11 Team Prediction, ARI vs JKP Fantasy Cricket Prediction, ARI vs HSG Playing 11s ECS T10 Landskrona 2022 Series, Fantasy Cricket Prediction Ariana CC vs Jonkoping, Fantasy Playing Tips – ECS ,ECS T10 Landskrona 2022 Series.

TOSS – The ECS T10 Landskrona 2022 T10 Series toss between Ariana CC vs Jonkoping will take place at 2 PM IST

Time – May 14, 2:30 PM IST

Venue: Landskorna Cricket Club, Sweden

ARI vs JKP My Dream 11 Team

Qader Sadat, Muhammad Tanveer, Naser Batcha, Nusratullah Sultan, Mahmood Babar, Atif Muhammad, Sami Ibrahimkhil, Zabihullah Zadran, Rohit Saproo, Baz Ayubi, Zamin Zazai, Absar Khan

Captain: Sami Ibrahimkhil Vice Captain: Naser Batcha

ARI vs JKP Probable Playing XI

Ariana CC: Nusratullah Sultan, Mahmood Babar, Atif Muhammad, Qader Sadat(wk), Omar Zadran, Bashir Ahmed(c), Yusuf Sahak, Baz Ayubi, Absar Khan, Zamin Zazai, Hamed Arabzai

Jonkoping: Sami Ibrahimkhil, Naser Batcha, Muhammad Tanveer, Zabihullah Zadran, Qasim Muhammad, Muhammad Ismail(c), Bhavya Patel, Bilal Munir(wk), Sahar Shirzad, Faisal Azeem, Sardar Saak