Published: May 14, 2022 11:09 AM IST

ARI vs JKP Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

ARI vs JKP Dream11 Tips And Prediction ECS T10 Landskrona 2022 Series ARI vs JKP Dream11 Team Prediction, ECS T10 Landskrona 2022 Series 2nd Semi Final Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Ariana CC vs Jonkoping, Playing 11s For Today’s Match Landskorna Cricket Club, Landskrona, Sweden, 2:30 PM IST May 14, Saturday Here is the ECS T10 Landskrona 2022 Series Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and ARI vs JKP Dream11 Team Prediction, ARI vs JKP Fantasy Cricket Prediction, ARI vs HSG Playing 11s ECS T10 Landskrona 2022 Series, Fantasy Cricket Prediction Ariana CC vs Jonkoping, Fantasy Playing Tips – ECS ,ECS T10 Landskrona 2022 Series. TOSS – The ECS T10 Landskrona 2022 T10 Series toss between Ariana CC vs Jonkoping will take place at 2 PM IST Time – May 14, 2:30 PM IST Venue: Landskorna Cricket Club, Sweden ARI vs JKP My Dream 11 Team Qader Sadat, Muhammad Tanveer, Naser Batcha, Nusratullah Sultan, Mahmood Babar, Atif Muhammad, Sami Ibrahimkhil, Zabihullah Zadran, Rohit Saproo, Baz Ayubi, Zamin Zazai, Absar Khan Captain: Sami Ibrahimkhil Vice Captain: Naser Batcha ARI vs JKP Probable Playing XI Ariana CC: Nusratullah Sultan, Mahmood Babar, Atif Muhammad, Qader Sadat(wk), Omar Zadran, Bashir Ahmed(c), Yusuf Sahak, Baz Ayubi, Absar Khan, Zamin Zazai, Hamed Arabzai Jonkoping: Sami Ibrahimkhil, Naser Batcha, Muhammad Tanveer, Zabihullah Zadran, Qasim Muhammad, Muhammad Ismail(c), Bhavya Patel, Bilal Munir(wk), Sahar Shirzad, Faisal Azeem, Sardar Saak

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