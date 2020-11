ARM vs MCD Dream11 Tips and Predictions

Check Dream11 Team Armenia vs North Macedonia UEFA Nations League – Football Prediction Tips For Today's Match ARM vs MCD: Armenia host North Macedonia in the group stage match in the UEFA Nations League. North Macedonia are the top of the points table in Group J with two wins and three draws in five games. While Armenia are on the second spot with two wins, one loss and two draws in five games. Both teams will look to finish the group stage on the top which makes this contest even more exciting with only one point difference between them. Armenia vs North Macedonia Dream11 Team – Check My Dream11 Team, Best players list of ARM vs MCD, North Macedonia Dream 11 Team Player List, Armenia Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips Armenia vs North Macedonia, UEFA Nations League, Online Football Tips Armenia vs North Macedonia, UEFA Nations League.

Here is today’s Dream11 pick for ARM vs MCD

Kick-off Time: The match starts at 10:30 PM IST – November 18 in India. Also Read - UEFA Nations League: Ferran Torres Scores a Hat-Trick as Spain Thrash Germany 6-0 to Enter Semifinals

ARM vs MCD My Dream11 Team

Goal-Keeper: D. Shishkovski

Defender: S. Ristovski, G. Zajkov, K. Hovhannisyan

Mid-Fielder: E. Alioski, I. Trichkovski, H. Mkhitaryan (C), G. Ghazaryan

Forward: T. Barseghyan, A. Karapetyan (VC), I. Nestorovski

Armenia vs North Macedonia Squads

Armenia Squad: D. Yurchenko, A. Calisir, Artak Grigoryan, T. Barseghyan, A. Karapetyan, V. Haroyan, W. Angulo, A. Hovhannisyan, H. Hambardzumyan, K. Hovhannisyan, H. Mkhitaryan, A. Koryan, K. Bayramyan, T. Voskanyan, S. Udo, E. Babayan, S. Grigoryan, G. Ghazaryan, G. Kadimyan, S. Adamyan, V. Bichakhchyan, Y. Gareginyan, B. Briasco, K. Muradyan.

North Macedonia Squad: S. Ristovski, D. Shishkovski, D. Velkovski, E. Alioski, B. Nikolov, I. Nestorovski, E. Elmas, S. Spirovski, V. Musliu, K. Ristevski, I. Trichkovski, E. Bardhi, G. Pandev, A. Trajkovski, T. Kostadinov, G. Zajkov, A. Ademi, E. Bejtulai, S. Dimitrievski, V. Stojanovski, F. Hasani, K. Velkoski, L. Doriev.

