Dream11 Team Tips And Prediction

ARS vs CHE Premier League 2020-21: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today's Arsenal vs Chelsea Match at 11:00 PM IST December 26 Saturday

Arsenal vs Chelsea Dream11 Team Tips and Prediction Premier League 2020-21 – ARS vs CHE My Dream11 Team, Best players list of today's Premier League match, Arsenal vs Chelsea Dream11 Team Player List, ARS Dream11 Team Player List, CHE Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips Arsenal vs Chelsea Premier League 2020-21, Online Football Tips – Premier League 2020-21, Fantasy Football Tips And Prediction – ARS vs CHE Premier League

The Premier League live telecast will be available on StarSports HD networks in India. The online live streaming of Premier League will be available online on the Disney Hotstar app for premium users.

Kick-Off Time: The Premier League match between Arsenal vs Chelsea will start at 11:00 PM IST – December 26.

Venue: Etihad Stadium.

ARS vs CHE My Dream11 Team

Goalkeeper: Edouard Mendy

Defenders: Rob Holding, Gabriel Magalhaes, Kurt Zouma, Thiago Silva

Midfielders: Granit Xhaka, Bukayo Saka, N’Golo Kante, Mason Mount

Strikers: Timo Werner, Tammy Abraham

SQUADS

Arsenal (ARS): Bernd Leno, Rúnar Rúnarsson, Matt Macey, Karl Hein, Héctor Bellerín, Kieran Tierney, William Saliba, Sokratis Papastathopoulos, Gabriel, Bukayo Saka, Rob Holding, Shkodran Mustafi, Pablo Marí, David Luiz, Sead Kolasinac, Miguel Azeez, Ben Cottrell, Dani Ceballos, Mesut Özil, Willian, Ainsley Maitland-Niles, Cédric Soares, Thomas Partey, Calum Chambers, Mohamed Elneny, Joseph Willock, Emile Smith Rowe, Granit Xhaka, Gabriel Martinelli, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pépé, Reiss Nelson, Edward Nketiah, Folarin Balogun

Chelsea (CHE): Kepa Arrizabalaga, Wilfredo Caballero, Édouard Mendy, Karlo Ziger, Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Thiago Silva, Fikayo Tomori, Kurt Zouma, Ben Chilwell, Reece James, César Azpilicueta, Emerson Palmieri, Jorginho, N’Golo Kanté, Christian Pulisic, Mateo Kovacic, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Billy Gilmour, Kai Havertz, Faustino Anjorin, Tammy Abraham, Timo Werner, Olivier Giroud, Hakim Ziyech

