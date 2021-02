Dream11 Team Predictions

ARS vs LU, Fantasy Tips Premier League 2020-21: Captain And Predicted XIs For Today's Arsenal vs Leeds United Football Match at Emirates Stadium 10 PM IST February 14 Sunday

Dream11 Guru Tips And Prediction Arsenal vs Manchester United, Dream11 Tips and Prediction Premier League 2020-21, ARS vs LU Dream11 Prediction, Today's Football Match Prediction, Today Football Match Tips, Arsenal vs Leeds United, Arsenal vs Leeds United Today's Match Playing xi, Today Match Playing xi, LU playing xi, ARS playing xi, dream 11 guru tips, Dream11 Prediction for today's match.

Premier League live telecast will be available on StarSports and StarSports HD networks in India. The online live streaming of Premier League will be available online on Disney+ Hotstar VIP for premium users.

Kick-Off Time: The Premier League match between Leeds United and Arsenal will start at 10 PM IST.

Venue: Emirates Stadium.

ARS vs LU My Dream11 Team

Goalkeeper: Bernd Leno

Defenders: Cedric Soares, Gabriel, Pascal Struijk, Liam Cooper

Midfielders: Nicolas Pepe, Emile Smith-Rowe, Jack Harrison, Mateusz Klich

Strikers: Pierre-Emerick Aubameyang, Patrick Bamford

Likely XI

Arsenal: Bernd Leno, Rob Holding, Kieran Tierney, Bukayo Saka, Alexandre Lacazette, Granit Xhaka, Pierre-Emerick Aubameyang, Hector Bellerin, G Magalhaes, Cedric Soares, Nicolas Pepe

Leeds United: Illan Meslier, Liam Cooper, Pascal Struijk, Kalvin Phillips, Ezgjan Alioski, Luke Ayling, Stuart Dallas, Rodrigo, Jack Harrison, Raphinha, Patrick Bamford

SQUADS

Arsenal (ARS): Bernd Leno, Matt Macey, Emiliano Martinez, Sead Kolasinac, David Luiz, Sokratis Papastathopoulos, Shkodran Mustafi, Calum Chambers, Hector Bellerin, Ainsley Maitland Niles, Cedric Soares, Rob Holding, Kieran Tierney, Pablo Mari, Mesut Ozil, Granit Xhaka, Dani Ceballos, Joe Willock, Reiss Nelson, Nicolas Pepe, Lucas Torreira, Matteo Guendouzi, Bukayo Saka, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Eddie Nketiah, Gabriel Martinelli

Leeds United (LU): Patrick Bamford, Rodrigo, Ian Carlo Poveda, Joe Gelhardt, Charlie Allen, Mateusz Klich, Raphinha, Kalvin Phillips, Jack Harrison, Hélder Costa, Ezgjan Alioski, Pablo Hernández, Tyler Roberts, Jamie Shackleton, Ouasim Bouy, Adam Forshaw, Liam McCarron, Stuart Dallas, Robin Koch, Luke Ayling, Diego Llorente, Pascal Struijk, Liam Cooper, Leif Davis, Gaetano Berardi, Cody Drameh, Kiko Casilla, Illan Meslier, Elia Caprile

