Published: March 15, 2021 1:12 PM IST

ASL vs ROR dream11 team (Pic Credit: FanCode)

ASL vs ROR Dream11 Team Predictions Asian Latina vs Royal Roma Dream11 Team Prediction ECS T10 – Rome Match 3 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today’s ASL vs ROR at Roma Cricket Ground: In the third match of the ongoing ECS T10 tournament, Asian Latina will take the field against Royal Roma. Asian Latina vs Royal Roma Dream11 Team Prediction ECS T10 – Rome – Check My Dream11 Team, Best players list of ASL vs ROR, ECS T10 – Rome 2021, Asian Latina Dream11 Team Player List, Royal Roma Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Asian Latina vs Royal Roma Girona ECS T10 – Rome, Online Cricket Prediction and Tips – ASL vs ROR T10 match, Online Cricket Tips & Prediction Also Read - RCC vs ASL Dream11 Team Hints And Predictions ECS T10 - Rome 2021: Check Captain, Vice-Captain And Fantasy XI For Roma CC vs Asian Latina Match 2 at Roma Cricket Ground 3:00 PM IST March 15 Monday ASL vs ROR Dream11 Team Details Start Time: The ECS T10 – Rome Match 3 between Asian Latina and Royal Roma will start from 5:00 PM IST – March 15, 2021. Also Read - EAG vs TUS Dream11 Team Predictions, Fantasy Cricket Tips Kodak Presidents Cup T20 Match 18: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For Today's KCA Eagles vs KCA Tuskers at Sanathana Dharma College Ground at 2:00 PM IST March 15 Monday Match Venue: Roma Cricket Ground Also Read - RBMS vs ROR Dream11 Team Hints And Predictions ECS T10 - Rome 2021: Check Captain, Vice-Captain And Fantasy XI For Rome Bangla Morning Sun vs Royal Roma Match 1 at Roma Cricket Ground 1:00 PM IST March 15 Monday ASL vs ROR My Dream11 Team Amandeep Singh (captain), Hashmat Dhindsa (vice-captain), Bejawada Phanindra, R Vajrala, D Kulvir, Muneeb Niazi, Hasan Mubashar, Charanjeet Singh, Muneeb Niazi, Surajpal Singh, Umar Shahzad, Gurmeet Singh ASL vs ROR Probable Playing XIs Roma Cricket Club: Dinidu Marage, Prabth Ekneligoda, Navodh Kalansuriya, Sujith Rillagodage, Kaniska Weligamage, Indika Senn, Shameera Kuruppu, Mark Jayasinghe, Pruthuvi Samarage, Ranil Omaththage, Crishan Kalugamage Asian Latina: Amandeep Singh, Sukhbir Singh, Charanjeet Singh, Hashmat Dhindsa, Dharminder Singh, Gurmukh Singh, Gurmeet Singh, Rishpal Singh, Sarbjit Kumar, Lakhwinder Pal, Ranjodh Singh ASL vs ROR Full Squads Roma Cricket Club: Alessandro Sabelli, Denham Seneviratne, Dinidu Marage, Prabth Ekneligoda, Navodh Kalansuriya, Sujith Rillagodage, Kaniska Weligamage, Indika Senn, Shameera Kuruppu, Mark Jayasinghe, Pruthuvi Samarage, Ranil Omaththage, Crishan Kalugamage, Rajeewa Kulatunga, Danmika Aththanayaka, Thushara Samarakoon, Thakshila Korale, Thilina Rathnayaka, Thimira Ranasinghe, Nadun Nakandalage, Quirijn Gunning Asian Latina: Gagandeep Singh, Jaswant Singh, Atif Ali, Haroon Bashir, Jatinder Sharma, Waqar Ahmed, Gurdip Singh, Amandeep Singh, Sukhbir Singh, Charanjeet Singh, Hashmat Dhindsa, Dharminder Singh, Gurmukh Singh, Gurmeet Singh, Rishpal Singh, Sarbjit Kumar, Lakhwinder Pal, Ranjodh Singh, Amritpal Singh, Dharam Kulvir Check Dream11 Prediction/ ASL Dream11 Team/ ROR Dream11 Team/ Asian Latina Dream11 Team Prediction/ Royal Roma Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips ECS T10 – Barcelona/ Online Cricket Tips and more.

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Sports News on India.com.