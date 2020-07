Dream11 Team Prediction

ATH vs RM LaLiga 2019-20: Captain, Vice-captain And Football Tips For Today’s Athletic Bilbao vs Real Madrid Football Match at San Mamés 5:30 PM IST July 5:

Kick-Off Time: The La Liga match between Athletic Bilbao vs Real Madrid will start at 5:30 PM IST.

Venue: San Mamés

My Dream11 Team

Courtois, Ramos(VC), Carvajal, Marcelo, Martinez, Kross, Munian, San Jose, Benzema(C), Vinicius, Williams

ATH vs RM Probable XIs

Athletic Bilbao: Unai Simon, Jokin Ezkieta, Iago Herrerin, Jon Sillero, Dani Vivian, Ander Capa, Unai Nunez, Yuri Berchiche, Inigo Martinez, Yeray Alvarez, Inigo Lekue

Real Madrid: Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Dani Carvajal, Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Karim Benzema, Vinicius Junior, James Rodriguez

SQUADS

Athletic Bilbao (ATH): Unai Simon, Jokin Ezkieta, Iago Herrerin, Jon Sillero, Dani Vivian, Ander Capa, Unai Nunez, Yuri Berchiche, Inigo Martinez, Yeray Alvarez, Inigo Lekue, Mikel Balenziaga, Oscar de Marcos, Unai Vencedor, Benat Etxebarria, Oihan Sancet, Gaizka Larrazabal, Unai Lopez, Dani Garcia, Inigo Cordoba, Mikel Vesga, Ibai Gomez, Mikel San Jose, Iker Muniain, Kenan Kodro, Asier Villalibre, Inaki Williams, Raul Garcia-Escudero

Real Madrid (RM): Diego Altube, Alphonse Areola, Thibaut Courtois, Eder Militao, Javier Hernandez-Carrera, Ferland Mendy, Jose Nacho, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Reinier, Federico Valverde, Brahim Diaz, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Casemiro, Isco, Toni Kroos, Luka Modric, James Rodriguez, Eden Hazard, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Mariano Diaz, Luka Jovic, Gareth Bale, Karim Benzema

