Dream11 Team Prediction

ATL-W vs BAR-W Women's Champions League 21: Captain And Vice-captain, Fantasy Football Tips Atletico Madrid vs Barcelona at 9:30 PM IST August 21:

Atletico Madrid vs Barcelona Dream11 Team – Check My Dream11 Team, Best players list of CHQ vs SHIJ, Women's Champions League, Atletico Madrid Dream 11 Team Player List, Barcelona Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips Atletico Madrid vs Barcelona match, Online Football Tips CHQ vs SHIJ Women's Champions League, Online Football Tips Atletico Madrid vs Barcelona Women's Champions League

Dream11 Hints

Goalkeeper: Lindahl

Defenders: Pereira, Leon, Menayo

Midfielders: Guijarro, Putellas, Hansen, Laurent

Forwards: Oshoala, Martens, Duggan

Likely XI

BAR-W: Marta Torrejon; Andrea Pereira, Mapi Leon, Leila Ouahabi; Patri Guijarro, Jenni Hermoso, Alexia Putellas; Caroline Graham Hansen, Asisat Oshoala, Lieke Martens.

ATL-W: Hedvig Lindahl; Alia Guagni, Merel van Dongen, Aissa Tounkara, Carmen Menayo; Turid Knaak, Jade Moore, Amanda Sampedro, Angela Sosa; Emelyne Laurent, Toni Duggan.

