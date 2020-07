Dream11 Tips And Prediction

Atalanta vs Bologna FC Dream11 Team Prediction Serie A 2019-20 – Football Tips For Today’s Football Match ATN vs BOG at Gewiss Stadium: In the upcoming Serie A 2019-20 fixture, Atalanta BC will host Bologna FC at the Gewiss Stadium on Tuesday night (July 21 in India). The Serie A between Atalanta and Bologna at the Atleti Azzuri d’Italia will kick-off at 11PM IST. In the Serie A standings, Atalanta is in at the third spot with 71 points on board and are on the back of a 1-1 draw to Verona recently. They are on a terrific run and are in the middle of a 16-game unbeaten streak and will be eager to continue their form later tonight. Meanwhile, Bologna find themselves at the 10th position with 43 points and got thumped 5-1 to Milan in their most recent fixture. Bologna have a big test ahead of themselves considering Atalanta’s impressive performances. The live TV or online broadcast of the Serie A 2019-20 will be available on Sony Sports Network in India. Also Read - WAT vs MCI Dream11 Team Prediction Premier League 2019-20- Captain, Vice-captain And Football Tips For Today's Watford vs Manchester City Match Predicted XIS at Vicarage Road Stadium 10.30 PM IST

Kick-Off Time: The Serie A 2019-20 match between Atalanta and Bologna FC will start at 11 PM IST. Also Read - ECC vs GHG Dream11 Team Prediction Finnish Premier League - T20 2020: Captain And Vice-captain, Fantasy Cricket Tips For Empire CC vs GYM Helsinki Gymkhana T20 Match at Kerava National Cricket Ground 8.30PM IST July 21

Venue: Gewiss Stadium Also Read - AMD vs LIG Dream11 Team Hints, ECS T10 - Cyprus: Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips Amdocs vs Limassol Gladiators, Match 10 in Ypsonas Cricket Ground at 7:30 PM IST Tuesday July 21

My Dream11 Team

Goalkeeper: Lukasz Skorupsk

Defenders: Berat Djimsiti, R. Toloi, J. Luis Palomino, Hans Hateboer

Midfielders: M. Pasalic (C), R. Soriano, M. Svanberg

Forwards: Alejandro Gomez (VC), D. Zapata, M. Barrow

ATN vs BOG Probable Playing XIs

Atalanta: Pierluigi Gollini, José Palomino, Berat Djimsiti, Remo Freuler, Marten de Roon, Alejandro Gómez, Ruslan Malinovskyi, Mario Pasalic, Hans Hateboer, Duván Zapata, Josip Ilicic.

Bologna: Lukasz Skorupski, Danilo, Mattia Bani, Stefano Denswil, Ibrahima Mbaye, Roberto Soriano, Jerdy Schouten, Andrea Poli, Rodrigo Palacio, Nicola Sansone, Riccardo Orsolini.

ATN vs BOG SQUADS

Atalanta (ATN): Marco Sportiello, Khadime Ndiaye, Pierluigi Gollini, Rafael Toloi, Mattia Caldara, José Palomino, Lennart Czyborra, Robin Gosens, Remo Freuler, Timothy Castagne, Raoul Bellanova, Francesco Rossi, Hans Hateboer, Memeh Okoli, David Heidenreich, Bosko Sutalo, João Schmidt, Adrien Tamèze, Alejandro Gómez, Marten de Roon, Ruslan Malinovskyi, Berat Djimsiti, Jacopo Da Riva, Josip Ilicic, Mario Pasalic, Ebrima Colley, Aimone Cali, Luis Muriel, Roberto Piccoli, Amadou Traore, Duvan Zapata.

Bologna (BOG): Angelo da Costa, Marco Molla, Lukasz Skorupski, Mouhamadou Sarr, Stefano Denswil, Gary Medel, Mattia Bani, Takehiro Tomiyasu, Ibrahima Mbaye, Danilo, Gabriele Corbo, Mitchell Dijks, Gabriel Boloca, Denis Portanova, Nicolás Domínguez, Nicola Sansone, Ladislav Krejcí, Andrea Poli, Andreas Skov Olsen, Roberto Soriano, Musa Juwara, Mattias Svanberg, Andri Fannar Baldursson, Riccardo Orsolini, Federico Santander, Rodrigo Palacio, Gianmarco Cangiano, Jerdy Schouten, Leonardo Stanzani, Musa Barrow.

Check Dream11 Prediction/ BOG Dream11 Team/ ATN Dream11 Team/ Bologna FC Dream11 Team/ Atalanta BC Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Prediction/ Online Football Tips and more.