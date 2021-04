ATN vs JUV Dream11 Tips and Predictions

Check Dream11 Team Atalanta vs Juventus Serie A – Football Prediction Tips For Today’s Match ATN vs JUV. In the mega encounter on Serie A, Atalanta will lock horns against Juventus on April 18. After an inconsistent start to the season, Juventus are almost out of the title race in the Serie A. They are currently 12 points behind Serie A leaders Inter Milan and it will be difficult for Andre Pirlo to defend the title. Juventus will also miss the services of their talisman Cristiano Ronaldo. Meanwhile, Atalanta have played attacking football this season and will be favourites against Juventus. Atalanta vs Juventus Dream11 Team – Check My Dream11 Team, Best players list of ATN vs JUV, Dream 11 Team Player List, Juventus Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips Atalanta vs Juventus, Serie A, Online Football Tips Atalanta vs Juventus, Serie A. Also Read - CHE vs MCI Dream11 Team Prediction FA Cup: Captain, Fantasy Playing Tips, Predicted XIs For Today's Chelsea vs Manchester City Football Match at Wembley Stadium 10 PM IST April 17 Saturday

Here is today’s Dream11 pick for ATN vs JUV

Kick-off Time: The match starts at 06:30 PM IST – April 18 in India. Also Read - MAL vs OCC Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips FanCode Portugal T10 Match 23: Captain, Vice-captain - Malo CC vs Oporto CC, Today's Probable XIs at Estadio Municipal de Miranda do Corvo at 10 PM IST April 17 Saturday

ATN vs JUV My Dream11 Team

Goalkeeper – Szczesny Also Read - JIB vs CIV Dream11 Team Prediction ECS T10 - Brescia Semi-Final 2: Fantasy Tips & Probable XIs For Today's Jinnah Brescia vs Cividate on Saturday, April 17

Defenders – Danilo, de Ligt, Gosens, Djimsiti

Midfielders – Chiesa (C), Malinovsky, Pessina

Forwards – Morata, Dybala, Zapata (VC)

Atalanta vs Juventus Squads

Atalanta (ATN): Boris Radunovic, Marco Carnesecchi, Ludovico Gelmi, Marco Sportiello, Pierluigi Gollini, Rafael Tolói, José Palomino, Robin Gosens, Remo Freuler, Mattia Caldara, Cristiano Piccini, Johan Mojica, Francesco Rossi, Hans Hateboer, Matteo Ruggeri, Giorgio Scalvini, Aleksei Miranchuk, Bosko Sutalo, Alejandro Gómez, Marten de Roon, Cristian Romero, Ruslan Malinovskyi, Berat Djimsiti, Fabio Depaoli, Matteo Pessina, Simone Panada, Josip Ilicic, Mario Pasalic, Sam Lammers, Luis Muriel, Amad Diallo, Duván Zapata

Juventus (JUV): Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Giovanni Gabriele Garofani, Franco Israel, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Leonardo Bonucci, Merih Demiral, Radu Dragusin, Gianluca Frabotta, Alessandro Riccio, Arthur, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Weston McKennie, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Koni De Winter, Alessandro Di Pardo, Manolo Portanova, Dejan Kulusevski, Hamza Rafia, Daouda Peeters, Cosimo Marco Da Graca, Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata, Paulo Dybala, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Giacomo Vrioni

Atalanta vs Juventus Probable Line-up

Atalanta: Sportiello, Toloi, Romero, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica, Gomez, Zapata, Muriel

Juventus: Wojciech Szczesny , Leonardo Bonucci , Matthijs de Ligt, Danilo , Juan Cuadrado , Adrien Rabiot , Rodrigo Bentancur , Federico Chiesa , Dejan Kulusevski, Alvaro Morata, Paulo Dybala

Check Dream11 Prediction /ATN Dream11 Team / JUV Dream11 Team/ Atalanta Dream 11 Team / Juventus Dream 11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Football Tips and more.