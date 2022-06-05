Published: June 5, 2022 11:44 AM IST

AUT vs HUN Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

AUT vs HUN Dream11 Team Prediction, T20 Series 2022 AUT vs HUN Dream11 Team Prediction, T20 Series 2022 Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Austria vs Hungary, Playing 11s For Today’s Match Seebarn Cricket Ground, 2.30 PM IST June 5 Sunday Here is the Hungary Tour of Austria Series T20I Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and AUT vs HUN Dream11 Team Prediction, AUT vs HUN Fantasy Cricket Prediction, AUT vs HUN Playing 11s Hungary Tour of Austria Series, Fantasy Cricket Prediction Austria vs Hungary, Fantasy Playing Tips – ,Hungary Tour of Austria Series. TOSS – The Hungary Tour of Austria T20Series toss between Austria vs Hungary will take place at 2 PM IST Time – June 5, 2.30 PM IST

Venue: Seebarn Cricket Ground AUT vs HUN My Dream 11 Team Keeper – Abhishek Ahuja Stan, Arsalan Arif(VC) Batsmen – Iqbal Hossain , Razmal Shigiwal, Zeeshan Khan All-rounders – Shahil Momin(C), Khaibar Deldar, Kalum Akurugoda Bowlers – Abdullah Akbarjan, Sandeep Mohandas, Itibarshah Deedar AUT vs HUN Probable Playing XI Austria: Mehar Cheema, Abdullah Akbarjan, Zeeshan Goraya, Iqbal Hossain, Razmal Shigiwal©, Sahel Zadran, Aqib Iqbal, Abrar Bilal, Umair Tariq, Noor Khan, Zabiullah-ibrahimkhel Hungary: Ali Farasat, Safi Zahir, Marc Ahuja, Abhishek Ahuja, Asanka Weligamage, Harsh Mandhyan, Abhishek Kheterpal, Khaibar Deldar, Sandeep Mohandas, Bhavani Adapaka, Akramullah Malikzada Disclaimer: India.com does not promote any kind of gambling or betting. Follow it at your own risk.

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Sports News on India.com.