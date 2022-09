AUT vs POR Dream11 Team Prediction, Dream11 ECC T10 2022 Fantasy Hints

AUT vs POR Dream11 Team Prediction, Dream11 ECC T10 2022 Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Austria vs Portugal, Playing 11s For Today’s Match Cartama Oval 7 PM IST September 13, Tuesday.

TOSS – The Dream11 ECC T10 2022 match toss between AUT and POR will take place at 6.30 PM IST

Time – September 13, 7PM IST

Venue: Cartama Oval



AUT vs POR Dream11 Team

Wicket Keepers — P Jounjat

Batters — Q Utmanzai(C), R Shigiwal, M Stoman

All-rounders — F Stoman, I Khan-II(VC), C Greenshields, A Yousuf

Bowlers — J Zadran, I Deedar, D Eckstein

AUT vs POR Squads

Austria: Ahsan Yousuf, Aqib Iqbal, Arsalan Arif, Baseer Khan, Daniel Eckstein, Itibarshah Deedar, Jaweed Zadran, Mark Simpson-Parker, Mehar Cheema, Navin Wijesekara, Qadargul Utmanzai, Ranjit Singh, Razmal Shigiwal(c), Samargol Messalhn, Sikander Hayat, Zeshan Arif

Portugal: Anthony Chambers, Conrad Greenshields(c), Fakhrul Hussain, Francoise Stoman, Imran Khan, Junaid Khan, Madhukar Thapa, Md Siraj Nipo, Miguel Stoman, Mubeen Tariq, Parth Jounjat, Rana Sarwar, Rao Imran