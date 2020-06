Dream11 Team Prediction

AVE vs MOR Portuguese League 2020: Captain, Vice-captain And Football Tips For Desportivo Aves vs Moreirense Today's Match at Estádio do Clube Desportivo das Aves 9.30 PM IST June 29:

Desportivo Aves vs Moreirense Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today's match, Desportivo Aves vs Moreirense Dream11 Team Player List, AVE Dream11 Team Player List, MOR Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips, Desportivo Aves vs Moreirense Portuguese League, Online Football Tips – Portuguese League 2020, Football Tips And Prediction – AVE vs MOR Portuguese League 2020

Dream11

Goalkeeper- Syzmonek

Defenders- Morais, Rosic, Halliche, Vittoria

Midfielders- Laurenco, Pacheco, Santos (VC)

Forwards- Yamga, Abreu (c), Gabrielzinho

Starting XI

Desportivo Aves: Fábio, Oumar Diakhité, Bruno Araujo Morais, Zidane Banjaqui, Jonathan Buatu, Mato Milos, José Varela, Falcao Carolino, Aaron Tshibola, Ruben Macedo, Bruno Lourenco

Moreirense: Mateus, Rafik Halliche, Abdu Cadri Conté, Nuno Santos, Alex Soares, Filipe Soares, Gabrielzinho, Luther Singh, Bilel Aouacheria, Luís Machado, Fábio Abreu

SQUADS

Desportivo Aves (AVE): Fabio Szymonek, Raphael Aflalo, Adam Dzwigala, Adi Mehremic, Afonso Figueiredo, Andrej Simunec, Bruno Felipe, Bruno Morais, Jailson Araujo, Jonathan Buatu, Mato Milos, Oumar Diakhite, Ricardo Mangas, Aaron Tshibola, Bruno Lourenco, Claudio Falcao, Estrela, Jose Varela, Luiz Fernando, Pedro Delgado, Reko Silva, Ruben Oliveira, Welinton Junior Santos, Zidane Banjaqui, Kevin Yamga, Marius Mouandilmadji, Mehrdad Mohammadi, Peterson Silvino, Ruben Macedo, Pedro Saores

Moreirense (MOR): Mateus Pasinato, Nuno Macedo, Pedro Trigueira, Abdu Conte, Anthony DAlberto, Bruno Silva, Djavan Ferreira, Iago Santos, Joao Aurelio, Lazar Rosic, Rafik Halliche, Steven Vitoria, Alex Soares, Fabio Pacheco, Filipe Soares, Ibrahima Camara, Luis Machado, Luiz Henrique, Nuno Santos, Pedro Nuno, Sori Mane, Anderson Miguel, Bilel Aouacheria, David Texeira, Fabio Abreu, Gabrielzinho, Luther Singh

