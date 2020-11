AZJ vs MNG Dream11 Tips And Prediction

Azerbaijan vs Montenegro Dream11 Team Tips and Prediction UEFA Nations League 2020 – Fantasy Football Tips, Predicted XIs For Today's Match AZJ vs MNG at Stadion SRC Zapresic:

Azerbaijan vs Montenegro Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today's match, Azerbaijan vs Montenegro Dream11 Team Player List, MNG Dream11 Team Player List, AZJ Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips UEFA Nations League 2020, Online Football Tips Azerbaijan vs Montenegro Nations League 2020, Online Football Tips – UEFA Nations League 2020, Online Football Tips And Prediction – AZJ vs MNG UEFA Nations League 2020

Kick-Off Time: The UEFA Nations League match between Azerbaijan and Montenegro will start at 10:30 PM IST – November 14 in India.

Venue: Stadion SRC Zapresic.

AZJ vs MNG My Dream11 Team

S Mehemmedeliyev, I Vujacic, M Raspopovic, A Huseynov, E Jamalov, Q Qarayev, N Vukcevic, A Boljevic, R Sadikov, D Islamovic (captain), S Jovetic (vice-captain)

AZJ vs MNG Predicted Playing XIs

Azerbaijan: Emil Balayev, Bahlul Mustafazade, Anton Krivotsyuk, Badavi Huseynov, Elvin Jamalov, Abbas Huseynov, Ramil Sheydaev, Rahim Sadikhov, Namig Alasgarov, Tamkin Khalilzade, Mekhti Dzhenetov

Montenegro: Vladan Adzic, Marko Vukcevic, Igor Ivanovic, Vasko Kalezic, Branislav Jankovic, Milos Raickovic, Danijel Petkovic, Aleksandar Sofranac, Darko Bulatovic, Deni Hocko, Aleksandar Scekic

AZJ vs MNG Full Squads

Azerbaijan: Araz Abdullayev, Rahman Hajiyev, Ali Qurbani, Sahruddin Mahammadaliyev, Emil Balayev, Aydin Bayramov, Badavi Huseynov, Abbas Huseynov, Tamkin Khalilzade, Anton Krivotsyuk, Bahlul Mustafazade, Amin Seydiyev, Elvin Badalov, Shahriyar Aliyev, Azer Salahli, Maksim Medvedev, Cosqun Diniyev, Qara Qarayev, Namig Alasgarov, Ismayil Ibrahimli, Elvin Jamalov, Rahim Sadikov, Vuqar Mustafayev, Mahir Emreli, Ramil Sheydaev

Montenegro: Fatos Beciraj, Stevan Jovetic, Stefan Mugosa, Dino Islamovic, Danijel Petkovic, Milan Mijatovic, Matija Sarkic, Stefan Savic, Zarko Tomasevic, Adam Marusic, Igor Vujacic, Momcilo Raspopovic, Aleksandar Scekic, Nikola Vukcevic, Vladimir Jovovic, Marko Jankovic, Nebojsa Kosovic, Marko Bakic, Deni Hocko, Sead Haksabanovic, Vukan Savicevic, Marko Simic, Aleksandar Boljevic

