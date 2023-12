Home

BAD vs BI Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For Today’s ECS T10 Spain – Badalona CC vs Barcelona

BAD vs BI Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

BAD vs BI Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For Today's ECS T10 Spain – Badalona CC vs Barcelona.

TOSS: The ECS T10 – Spain match toss between Badalona CC vs Barcelona will take place at 21.45 PM IST – on December 12.

Time: 1.15 PM IST.

Venue: Montjuic Olympic Stadium in Barcelona.

BAD vs BI Dream11 Team

Omar Ali, Surya Balu, Sahil Masand, Hasan bin Hakim, Adnan Arshad(c), Dev Mahadevan, Imran Fareed, Burhan Ejaz, Tom Coulthard(vc), Vishesh Gajjar, Lewis Broomfield

BAD vs BI Probable Playing XIs

Badalona CC: Naresh Kumar-II, Omar Ali(C), Surya Balu, Sahil Masand, Hasan bin Hakim, Ayaan Khan, Asad-Ali, Adnan Arshad(WK), Digvijay, Gaurang Mahyavanshi, Lewis Broomfield(WK)

Barcelona International: Umer Razi, Dev Mahadevan(WK), James Bentley, Maxi Hoeck, Shriram Bhosale, Anton Kritzinger, Sam Phillipps, Imran Fareed, Burhan Ejaz, Tom Coulthard, Vishesh Gajjar.

Squads

Badalona CC: Naresh Kumar-II, Omar Ali(C), Surya Balu, Sahil Masand, Hasan bin Hakim, Ayaan Khan, Asad-Ali, Adnan Arshad(WK), Digvijay, Gaurang Mahyavanshi, Lewis Broomfield(WK), Shakil Mia(WK), Riaz Howlader, Shoel Chowdhury, Shubhdeep Deb(WK), Snehith Reddy, Mamun Ashraful, Rakib Mohamed, Ram Kranthi, Eshuk Khan, Maaz Abbasi, Sofiqul Islam, MD Rahul, Moshiur Rahman, Arman Akhter, Sourabh Tiwari, Rahat Ahsanul, Jaber Hussain, Rafsun Shoron, Anitya Srivastava, Amarjeet Singh, Shahedur Rahman, Abhishek Borikar, Shanto Ifratul, Kamil Ahmed, Manish Manwani, Omar Faruk, Allahdita Ali, Ali Hamza, Abdullah Islam

Barcelona International: Umer Razi, Dev Mahadevan(WK), James Bentley, Maxi Hoeck, Shriram Bhosale, Anton Kritzinger, Sam Phillipps, Imran Fareed, Burhan Ejaz, Tom Coulthard, Vishesh Gajjar, Jack Jewson(WK), Supun Shalitha, Hesh Rukunayake, Vrishab Kandral, Tim Lee, Pep Gonzalez, Dave Martin, Anish Shindore, James Smith, Bruce Allen, Jon Wong, Ali Osama, Mohsin Nawaz, Joseph Danam, Simon Eldridge, Sagar Vig, Kieran ODonnell, Will Camfield, Maroof Shaikh(WK), Ravindu Maduranga, Hiro Lalwani, Nathan Blyth

