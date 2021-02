Dream11 Team Prediction And Tips

TOSS: The ECS T10 – Barcelona toss between Bangladesh Kings vs Skyways will take place at 6:30 PM IST – February 15.

Time: 7:00 PM IST.

Venue: Montjuic Ground, Barcelona.

BAK vs SKY My Dream11 Team

Keeper – Jubed Miah (c)

Batters – U Hayat, Hussain Aminul, R Ahmed

All-Rounders – Adeel Shahzad, Muhammad Bilal (vc), Sofiqul Islam, Tahed Ahmed

Bowlers – Jonson Gill, Moshiur Rahman, S Rahman

Likely XI

Bangladesh Kings

Jubed Miah, Sofiqul Islam, Tahed Ahmed, Hussain Aminul, MD Rahul, Moyez Uddin, R Ahmed, Shakil Mia, Moshiur Rahman, S Rahman, MD Saiful Islam

Skyways

Adeel Arif, Adeel Shahzad, R Asif, Muhammad Bilal, Sharoon Bashir, Rashid Nazir Sandhu, Jonson Gill, U Hayat, Zeeshan Bahadur, T Bashir, Z Ashraf

SQUADS

Bangladesh Kings

Jubed Miah, Sofiqul Islam, Tahed Ahmed, Hussain Aminul, MD Rahul, Moyez Uddin, R Ahmed, Shakil Mia, Moshiur Rahman, S Rahman, MD Saiful Islam, M Ahmed, S Islam, A Naseri, Shahedur Rahman, K Foysol, Moynul Islam, Saqib Muhammad, M Alam, Muhammad Numan, M Masood, K Ahmed, M Uzzaman, K Ahmed, A Khan

Skyways

Adeel Arif, Adeel Shahzad, R Asif, Muhammad Bilal, Sharoon Bashir, Rashid Nazir Sandhu, Jonson Gill, U Hayat, Zeeshan Bahadur, T Bashir, Z Ashraf, A Waleed, Ur Rehman, J Begum, B Ali, H Khalid, I Ali, M Naveed

