Dream11 Tips And Prediction NFL 2020

Baltimore Ravens vs Tennessee Titans Dream11 Team Prediction NFL 2020 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today’s BAL vs TEN at Rawalpindi NFL Stadium: In the exciting clash of NFL 2020, Baltimore Ravens and Tennessee Titans will face under American Football Conference (AFC) – South Division on Sunday. The NFL 2020 BAL vs TEN match will begin at 11:35 PM IST – January 10 at Nissan Stadium. The Baltimore Ravens are currently at second on the points table in AFC North group with 5 wins in 11 games. While Tennesse Titans hold the top spot in AFC South group with five wins in 11 games. Here is the Dream11 Prediction for NFL 2020 Match 6 – BAL vs TEN Dream11 Team Prediction, Baltimore Ravens vs Tennessee Titans Dream11 Tips, BAL vs TEN Probable Playing XIs, BAL vs TEN Dream11 Fantasy Tips, Baltimore Ravens vs Tennessee Titans NFL 2020, Fantasy Playing Tips – Baltimore Ravens vs Tennessee Titans.

Time: 11.35 PM IST.

Venue: Nissan Stadium

BAL vs TEN My Dream11 Team

Quarterback: Lamar Jackson (C)

Running Back: J.K. Dobbins, Gus Edwards (VC), Derrick Henry

Wide Receiver: Marquise Brown, Corey Davis, Cameron Batson

Tight-End: Jonnu Smith, Mark Andrews

Defense: Kenny Vaccaro, Kevin Byard

BAL vs TEN Probable Playing XIs

Baltimore Ravens: Lamar Jackson, J.K. Dobbins, Gus Edwards, Marquise Brown, Dez Bryant, Mark Andrews, Marlon Humphrey, Patrick Ricard, Willie Snead, Devin Duvernay, DeShon Elliott

Tennessee Titans: Ryan Tannehill, Derrick Henry, Corey Davis, Cameron Batson, Jonnu Smith, Kevin Byard, Kenny Vaccaro, Senorise Perry, Kalif Raymond, MyCole Pruitt, Nick Dzubnar

BAL vs TEN Squads

Baltimore Ravens (BAL): Lamar Jackson, Trace McSorley, J.K. Dobbins, Gus Edwards, Justice Hill, Mark Ingram II, Patrick Ricard, Miles Boykin, Marquise Brown, Devin Duvernay, James Proche II, Willie Snead IV, Mark Andrews, Luke Willson, Trystan Colon-Castillo, Matt Skura, Bradley Bozeman, Ben Bredeson, D.J. Fluker, Patrick Mekari, Tyre Phillips, Ben Powers, Orlando Brown Jr., Will Holden, Calais Campbell, Yannick Ngakoue, Jihad Ward, Derek Wolfe, Aaron Crawford, Justin Ellis, Justin Madubuike, Broderick Washington, Brandon Williams, Chris Board, Tyus Bowser, Jaylon Ferguson, L.J. Fort, Malik Harrison, Matthew Judon, Pernell McPhee, Patrick Queen, Kristian Welch, Anthony Averett, Davontae Harris, Marlon Humphrey, Marcus Peters, Jimmy Smith, Tramon Williams, Chuck Clark, DeShon Elliott, Anthony Levine Sr., Jordan Richards, Justin Tucker, Sam Koch, Morgan Cox

Tennessee Titans (TEN): Ryan Tannehill, Logan Woodside, D’Onta Foreman, Derrick Henry, Jeremy McNichols, Senorise Perry, Khari Blasingame, Cameron Batson, A.J. Brown, Corey Davis, Adam Humphries, Kalif Raymond, Nick Westbrook-Ikhine, Anthony Firkser, MyCole Pruitt, Jonnu Smith, Geoff Swaim, Aaron Brewer, Ben Jones, Nate Davis, Jamil Douglas, David Quessenberry, Rodger Saffold III, Dennis Kelly, Isaiah Wilson, Matt Dickerson, Jack Crawford, DaQuan Jones, Larrell Murchison, Jeffery Simmons, Teair Tart, Daren Bates, Will Compton, Nick Dzubnar, Rashaan Evans, Harold Landry III, David Long Jr., Derick Roberson, Breon Borders, Malcolm Butler, Adoree’ Jackson, Joshua Kalu, Desmond King II, Chris Milton, Tye Smith, Kevin Byard, Amani Hooker, Kenny Vaccaro, Stephen Gostkowski, Brett Kern, Matt Overton, Chris Jackson

