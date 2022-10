Bangladesh vs Netherlands LIVE Streaming, T20 World Cup 2022

The Super 12 stage of the Men’s T20 World Cup match no.17 will take place at Bellerive Oval in Hobart on Monday between two resurgent T20 sides – Bangladesh and Netherlands.Also Read - IND vs PAK: Sunil Gavaskar's GOLD Celebration On India's Thrilling Win Is Unmissable, Watch Video

Bangladesh vs Netherlands Live Streaming Details:

For the viewers in India, this game will be telecast live on Star Sports Network. Live Streaming will be available on the Disney+Hotstar app and website. Also Read - Double Diwali: Bollywood Erupts In Joy Over India's Memorable Win Over Pakistan

Bangladesh vs Netherlands Probable Playing XIs:

Bangladesh Probable XI: Najmul Hossain Shanto, Soumya Sarkar, Liton Das, Shakib Al Hasan (C), Afif Hossain, Yasir Ali, Nurul Hasan (wk), Mossadek Hossain, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman, Hasan Mahmud. Also Read - IND vs PAK: Nasser Hussain Calls Out Fake Tweet On BCCI and ICC Umpires Under His Name, See Here

Netherlands Probable XI: Max O’Dowd, Vikramjit Singh, Bas de Leede, Tom Cooper, Colin Ackermann, Scott Edwards (C & wk), Tim Pringle, Shariz Ahmad/Teja Nidamanuru, Timm van der Gugten, Fred Klaassen, Paul van Meekeren

Bangladesh vs Netherlands Full Squads:

Squads

Bangladesh Squad: Najmul Hossain Shanto, Soumya Sarkar, Litton Das, Shakib Al Hasan(c), Afif Hossain, Yasir Ali, Nurul Hasan(w), Mosaddek Hossain, Mehidy Hasan Miraz, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Mustafizur Rahman, Hasan Mahmud, Nasum Ahmed, Ebadot Hossain

Netherlands Squad: Max ODowd, Vikramjit Singh, Bas de Leede, Colin Ackermann, Tom Cooper, Scott Edwards(w/c), Tim Pringle, Timm van der Gugten, Fred Klaassen, Paul van Meekeren, Roelof van der Merwe, Stephan Myburgh, Logan van Beek, Teja Nidamanuru, Brandon Glover, Shariz Ahmad