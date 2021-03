Dream11 Team Predictions And Hints

BAP vs BOL Dream11 Team Details

Start Time: The ECS T10 – Bologna Match 7 between Baracca Prato vs Bologna will start from 6:00 PM IST – March 23. Also Read - Michael Vaughan Prediction For India-England ODI Series: Virat Kohli And Co to Whitewash Eoin Morgan's Side

Match Venue: Oval Rastignano

BAP vs BOL My Dream11 Team

Keeper – Malik Sarfraz

Batters – Dastageer Ghulam (c), Suresh Kolli, Abid Hussain, Zaryab Arshad (vc)

All-Rounders – Jastinder Singh, RevanthPannala, KaramatUllah Khan

Bowlers – Khayer Abul, Pradeep Kumara, Ali Hassan

BAP vs BOL Probable Playing XIs

Baracca Prato

Ghulam Dastgeer (c), Arslan Akhtar, Zaryab Arshad, Ali Hassan Jr, Abid Hussain, Asim Javaid (wk), Muddassar Ali, Shahid Imran, Pradeep Kumara, Ali Hassan, Karamat Ullah Khan

Bologna

Vikas Kalyan, Rahaman Bhuiyan, Suresh Kolli, Malik Sarfraz, Muhammad Adnan, Faizan Hussain, Revanth Pannala, Jastinder Singh, Zain Iftikhar, KhayerAbul, Hashir Iftikhar

Full Squads

Bologna

Vikas Kalyan, Rahaman Bhuiyan, Suresh Kolli, Malik Sarfraz, Muhammad Adnan, Faizan Hussain, Revanth Pannala, Jastinder Singh, Zain Iftikhar, KhayerAbul, Hashir Iftikhar, Abdullah Razzak, Sufiyan Afzal, Sheraz Ali, Qasim Januja, Mario Bianco, Leghad Khan, Hasham Mushtaq, Akash Deep, Shaheer Saleem, Ankush Kumar, Babar Ghafar

Baracca Prato: Ilyas Ahmed, Karamat Ullah khan, Muddsar Ali, Pradeep Kamara, Riasat Ali, Shams Ejaz, Abid Hussain, Ali Hassan, Amjad Shavez, Arsian Akhtar, Asim Ali, Dastageer Ghulam, Hamid Shad Ali, Zaryab Arshad, Asfand Faraz, Hamza Miran, Shahid Imran, Hassan Ali, Sheraz Asim, Tadeel Shahzad, Zaheer Abbas, Zaka Ullah, Asim Javaid, Mehboob Ur Rehman

