Dream11 Team Prediction

BAR vs EIB LaLiga Santander 2020-21: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips, Predicted XIs For Today’s Barcelona vs Eibar Football Match at Camp Nou 11.45 PM IST December 29 Tuesday: Also Read - Lionel Messi Injury Update: Is Barcelona Star Playing in LaLiga Fixture vs Eibar Today?

Barcelona will host Eibar on Tuesday in a LaLiga fixture. Barcelona would in all probability be without their captain Lionel Messi as he picked up a right ankle injury. Also Read - La Liga 2014-15: Barcelona move four points clear with 2-0 win over Eibar

Barcelona vs Eibar Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s match, Barcelona vs Eibar Dream11 Team Player List, BAR Dream11 Team Player List, EIB Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips – Barcelona vs Eibar LaLiga Santander Santander 2020, Online Football Tips – LaLiga Santander Santander 2020, Football Tips And Prediction – BAR vs EIB La Liga 2020, Fantasy Football Prediction – LaLiga Santander 2020-21

Kick-Off Time: The La Liga match between Barcelona vs Eibar will start at 11.45 PM IST – December 29 in India.

Venue: Camp Nou.

BAR vs EIB My Dream11 Team

Dimitrovic (GK), Firpo, Dest, Araujo, De Jong, Coutinho, Busquets, Gil, Exposito, Griezmann, Garcia

BAR vs EIB Probable Playing XI

Barcelona: Stegen (GK), Firpo, Lenglet, Dest, Araujo, Jong, Busquets, Pedri, Braithwaite, Griezmann, Coutinho

Eibar: Marko Dmitrovic, Pedro Bigas , Esteban Burgos, Anaitz Arbilla, Alejandro Pozo , Takashi Inui , Edu Expósito, Sergio Álvarez, Kike, Bryan Gil Salvatierra, Pedro León

BAR vs EIB SQUADS

Barcelona (BAR): Marc-André ter Stegen, Neto, Iñaki Peña, Arnau Urena Tenas, Sergiño Dest, Gerard Piqué, Ronald Araújo, Clément Lenglet, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Júnior Firpo, Óscar Mingueza, Santiago Ramos Rodríguez, Sergio Busquets, Carles Aleñá, Miralem Pjanic, Ricard Puig, Philippe Coutinho, Pedri, Matheus Fernandes, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Francisco Trincão, Ansu Fati, Konrad De La Fuente

Eibar (EIB): Marko Dmitrovic, Yoel, Jon Jon Magunagoitia, Esteban Burgos, Pedro Bigas, Rafa, José Ángel, Rober, Anaitz Arbilla, Paulo Oliveira, Sergio Álvarez, Pape Diop, Edu Expósito, Takashi Inui, Olabe, Recio, Damian Kadzior, Pedro León, Alejandro Pozo, Kévin Rodrigues, Eñaut Mendía, Unai Dufur, Miguel Atienza, Quique González, Sergi Enrich, Yoshinori Muto, Kike, Bryan Gil Salvatierra, Unai Arietaleanizbeaskoa