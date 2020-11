Dream11 Team Tips And Predictions

Here is today’s Dream11 pick for BAR vs OSA

Kick-off Time: The match starts at 6:30 PM IST – November 29 in India.

BAR vs OSA My Dream11 Team

Herrera, Roberto, Pique, Alba, David Garcia, Fati, Coutinho, Ruben Garcia, Griezmann, Messi, Lopez

Likely Starting XI

Barcelona: Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet, Óscar Mingueza, Júnior Firpo, Sergiño Dest, Pedri, Carles Aleñá, Miralem Pjanic , Martin Braithwaite, Philippe Coutinho, Francisco Trincão

Osasuna: Sergio Herrera, David García , Unai García, Juan Cruz, Facundo Roncaglia, Inigo Pérez, Oier, Jony, Roberto Torres, Rubén García, Ante Budimir

SQUADS

Barcelona (BAR): Marc-André ter Stegen, Neto, Iñaki Peña, Arnau Urena Tenas, Sergiño Dest, Gerard Piqué, Ronald Araújo, Clément Lenglet, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Júnior Firpo, Óscar Mingueza, Santiago Ramos Rodríguez, Sergio Busquets, Carles Aleñá, Miralem Pjanic, Ricard Puig, Philippe Coutinho, Pedri, Matheus Fernandes, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Francisco Trincão, Ansu Fati, Konrad De La Fuente

Osasuna (OSA): Sergio Herrera, Rubén, Juan Pérez, Juan Cruz, Unai García, Oier, Facundo Roncaglia, Aridane Hernández, Gorka Zabarte, Jorge Herrando, Nacho Vidal, David García, Jony, Darko Brasanac, Ezequiel Ávila, Roberto Torres, Rubén García, Inigo Pérez, Raúl Navas, Lucas Torró, Jon Moncayola, Aimar Oroz, Asier Córdoba, Enrique Barja, Jonathan Calleri, Ante Budimir, Brandon Thomas, Enric Gallego, Adrián Lopez, Javier Martínez, Iván Martínez, Kike Saverio

