Dream11 Team Prediction

Time: 3:30 PM IST.

Venue: Vassil Levski National Academy.

BAR vs PLE My Dream11 Team

H Ivanov, A Lilov, I Ivanov, J Sivakumar, M Kadyan, F Mohammad, A Harikumar, A Mishra, B Ivanov, I Katzarski and A Thomas

Captain: F Mohammad. Vice-captain: A Harikumar

BAR vs PLE Probable Playing XIs

Barbarians

Andrei Lilov, Boyko Ivanov, Deyan Shipkov, Dimo Nikolov, Hristo Ivanov, Ivan Ivanov, Ivaylo Katzarski, Mohd Fayaz, Nikolay Nankov, Vasil Hristov and Krasimir Kamenov

VTU-MU Pleven

Akshay Harikumar, Nithin Sunil, Mukul Kadyan, Aswad Khan, Apoorv Mishra, Jishnu Sivakumar, Amal Thomas, Tarun Yadav, Ruhail Masood, Mayank Singh and Rabeeh ur Rehman

BAR vs PLE SQUADS

Barbarians

Adrei Lilov, Ivan Ivanov, Ivaylo Andreev, Krasimir Kamenov, Nikolay Nankov, Vasilen Kamburov, Boyko Ivanov, Deyan Shipkov, Ivaylo Katzarski, Julian Hristov, Mario Berberyan, Alexander Stoychev, Dimo Nikolov (C), Ivan Kamburov, Mohammad Fayaz, Tom Omolo, Hristo Ivanov (WK) and Vasil Hristov.

VTU-MU Pleven

Jishnu Sivakumar, Suhaid Puthanpurayil, Aadithya Nair, Aamir Shah, Apoorv Mishra, Aswad Khan, Mayank Singh, Rabeeh Ur Rahman, Raheen Zaman, Akshay Harikumar, Amal Thomas, Mukul Kadyan, Ruhail Masood, Nithin Sunil, Tarun Yadav

