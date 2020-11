BAR vs RB Dream11 Tips And Prediction

Barcelona host Real Betis today hoping for their first La Liga win in over a month. They have made a disappointing start to the season with two wins, as many draws and as many defeats from six La Liga matches which has seen their occupy the 12th spot. Real Betis have won four and lost as many to be placed seventh in the standings.

Barcelona vs Real Betis Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today's match, Barcelona vs Real Betis Dream11 Team Player List, BAR Dream11 Team Player List, RB Dream11 Team Player List

Kick-Off Time: The La Liga match between Barcelona and Real Betis will start at 8:45 PM IST – November 7, Saturday.

Venue: Camp Nou

BAR vs RB My Dream11 Team

Claudio Bravo, Sergi Roberto, Gerard Pique, Alex Moreno, Marc Barta, Ansu Fati (vice-captain), Frenkie De Jong, Sergio Canales, William Carvalho, Antoine Griezmann, Lionel Messi (captain)

BAR vs RB Predicted XIs

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen; Sergi Roberto, Clement Lenglet, Gerard Pique, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Sergio Busquets; Ansu Fati, Lionel Messi, Ousmane Dembele; Antoine Griezmann

Real Betis: Claudio Bravo; Alex Moreno, Marc Bartra, Aissa Mandi, Emerson; Guido Rodriguez, William Carvalho; Joaquin, Sergio Canales, Nabil Fekir; Borja Iglesias

BAR vs RB Full Squads

Barcelona: Riqui Puig, Arthur Melo, Frenkie De Jong, Ousmane Dembele, Arda Turan, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Martin Braithwaite, Rey Manaj, Luis Suarez, Antoine Griezmann, Lionel Messi, Inaki Pena, Neto, Marc-Andre ter Stegen, Ronald Araujo, Sergio Akieme, Junior Firpo, Clement Lenglet, Samuel Umtiti, Nelson Semedo, Sergi Roberto, Gerard Pique, Jordi Alba, Ansu Fati, Monchu, Alex Collado

Real Betis: Paul Akouokou, Nabil Fekir, Sergio Canales, William Carvalho, Joaquín, Andrés Guardado, Guido Rodríguez, Aïssa Mandi, Francis, Juanmi, Borja Iglesias, Cristian Tello, Lorenzo Morón1, Antonio Sanabria, Diego Lainez, Emerson, Aitor Ruibal, Joel Robles, Daniel Martín Fernández, Claudio Bravo, Daniel Rebollo, Carlos Marín, Juan Miranda, Martín Montoya, Marc Bartra, Víctor Ruiz, Sidnei, Alexandre Moreno, Francisco Delgado, Geovanni Barba, Víctor Camarasa

