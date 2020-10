Dream11 Team Prediction

BAR vs SEV LaLiga 2020-21: Captain, Vice-captain And Football Tips For Today’s FC Barcelona vs Sevilla Football Match at 12:30 AM IST October 5: Also Read - Barcelona vs Villareal Live Streaming Details LaLiga 2020-21: Timings in IST, Starting 11, Fantasy Tips

FC Barcelona vs Sevilla Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s match, FC Barcelona vs Sevilla Dream11 Team Player List, SEV Dream11 Team Player List, BAR Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips, FC Barcelona vs Sevilla LaLiga 2020-21, Online Football Tips – LaLiga 2020-21, Football Tips And Prediction – BAR vs SEV LaLiga 2021 Also Read - BAR vs VIL Dream11 Team Prediction LaLiga 2020-21: Captain, Vice-captain And Football Tips For Today's FC Barcelona vs Villarreal Football Match at 12:30 AM IST September 28

Kick-Off Time: The La Liga match between FC Barcelona vs Sevilla will start at 12:30 AM IST. Also Read - La Liga: Lionel Messi All Set For 600th FC Barcelona Appearance

Venue: Camp Nou



My Dream11 Team

Aitor, Navas, Carlos, Escudero, Rakitic, Melero, Jordan, Lucas, Roger, Jose, Luke

Playing 11

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Clement Lenglet, Gerard Pique, Junior Firpo, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Arthur Melo, Ivan Rakitic, Antoine Griezmann, Ansu Fati, Lionel Messi

Sevilla FC: Tomas Vaclik, Diego Carlos, Jules Kounde, Sergio Escudero, Jesus Navas, Nemanja Gudelj, Ever Banega, Joan Jordan, Luuk de Jong, Munir El Haddadi, Lucas Ocampos

SQUADS

Barcelona (BAR): Inaki Pena, Neto, Marc-Andre ter Stegen, Ronald Araujo, Sergio Akieme, Junior Firpo, Clement Lenglet, Samuel Umtiti, Nelson Semedo, Sergi Roberto, Gerard Pique, Jordi Alba, Ansu Fati, Monchu, Alex Collado, Riqui Puig, Arthur Melo, Frenkie De Jong, Ousmane Dembele, Arda Turan, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Martin Braithwaite, Rey Manaj, Luis Suarez, Antoine Griezmann, Lionel Messi

Sevilla FC (SEV): Javi Diaz, Yassine Bounou, Tomas Vaclik, Sergio Reguilon, Jules Kounde, Diego Carlos, Sergi Gomez, Sergio Escudero, Jesus Navas, Genaro Rodriguez, Fernando Francisco Reges, Jose Mena, Joan Jordan, Nemanja Gudelj, Rony Lopes, Franco Vazquez, Nolito, Ever Banega, Lucas Ocampos, Oliver Torres, Youssef En-Nesyri, Luuk de Jong, Munir El Haddadi, Suso

Check Dream11 Prediction/ BAR Dream11 Team/ SEV Dream11 Team/ Sevilla Dream11 Team/ Barcelona Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Prediction/ Online Football Tips and more.