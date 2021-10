BAR vs VAL Dream11 Tips and Predictions

Barcelona will lock horns against Valencia on October 18. The La Liga continues as Valencia and Barcelona will face each other in the high-octane clash on Monday according to the Indian time. Barcelona will look to prove their supremacy over Valencia after a dull start to the season. In their last few matches, Barcelona have struggled miserably and with defeats to Benfica and Atletico Madrid.

Kick-off Time: The match starts at 12:30 AM IST – October 18, Monday in India. Also Read - Dream11 Team Prediction Barcelona vs Valencia Copa Del Rey - Captain, Vice-Captain, Starting 5s, Basketball Tips For Today's Match BAR vs VAL at Palau Blaugrana

BAR vs VAL Dream11 Team

Goalkeeper: Ter Stegen Also Read - Dream11 Team Barcelona vs Valencia La Liga 2019-20 - Football Prediction Tips For Today's Match BAR vs VAL at Camp Nou, Barcelona

Defenders: Dest, Pique, Correia, Paulista

Midfielders: F de Jong, Gavi, Wass, Guillamon

Strikers: Memphis, Gomez

BAR vs VAL Probable Line-ups

Valencia Probable Line-up: Cillessen; Correia, Paulista, Diakhaby, Gaya; Soler, Wass, Guillamon, Duro; Guedes, Gomez

Barcelona Probable Line-up: Ter Stegen; Dest, Pique, Garcia, Alba; F de Jong, Busquets, Gavi; Fati, L de Jong, Memphis

BAR vs VAL Squads

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Gerard Pique, Ronald Araujo, Oscar Mingueza, Sergino Dest, Frenkie De Jong, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Nico Gonzalez, Pablo Gavira, Memphis Depay, Eric Garcia, Alex Balde, Sergi Roberto, Yusuf Demir, Jordi Alba, Pedro Gonzalez, Luuk de Jong, Clement Lenglet, Martin Braithwaite, Neto, Ousmane Dembele, Sergio Aguero, Samuel Umtiti, Riqui Puig, Inaki Pena, Ansu Fati, Alex Collado, Moussa-Wague, Arnau Tenas

Valencia Squad: Giorgi Mamardashvili, Gabriel Paulista, Toni Lato, Omar Alderete, Dimitri Foulquier, Hugo Guillamon, Daniel Wass, Jason, Maxi Gomez, Goncalo Guedes, Hugo Duro, Thierry Correia, Carlos Soler, Jose Gaya, Denis Cheryshev, Uros Racic, Joseda Menargues, Helder Costa, Mouctar Diakhaby, Jesus Vazquez, Manu Vallejo, Jasper Cillessen, Jaume Domenech, Cristiano Piccini, Yunus Musah, Koba Lein Koindredi, Alex Blanco, Cristian Rivero, Alessandro Burlamaqui, Marcos Andre de Sousa

