Dream11 Team Prediction

BAY vs FRK DFB Pokal 2020: Captain, Vice-captain And Football Tips For Bayern Munich vs Frankfurt Today’s Match at Allianz Arena 12.15 AM IST:

Bayern Munich vs Frankfurt Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s match, Bayern Munich vs Frankfurt Dream11 Team Player List, BAY Dream11 Team Player List, FRK Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips, Bayern Munich vs Frankfurt DFB Pokal, Online Football Tips – DFB Pokal 2020, Football Tips And Prediction – BAY vs FRK DFB Pokal

Kick-Off Time: The DFB Pokal semifinal match between Bayern Munich vs Frankfurt will start at 12.15 AM IST (June 11).

Venue: Allianz Arena

My Dream11 Team

GK: K Trapp

DEF: A Toure, A Davies, D Alaba

MID: D Kamada, J Kimmich, L Goertzka, S Gnabry

ST: Andre Silva, R Lewandowski (C), T Muller (VC)

Starting XI

Predicted starting line-up for Bayern Munich: Manuel Neuer, Alvaro Odriozola, Jerome Boateng, Lucas Hernandez, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Thiago, Ivan Perisic, Thomas Muller, Serge Gnabry, Robert Lewandowski

Predicted starting line-up for Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp, Almamy Toure, David Abraham, Martin Hinteregger, Evan N’Dicka, Danny da Costa, Sebastian Rode, Dominik Kohr, Timothy Chandler, Daichi Kamada, Andre Silva

Check Dream11 Prediction/ BAY Dream11 Team/ FRK Dream11 Team/ Bayern Munich Dream11 Team/ Frankfurt Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Prediction/ Online Football Tips and more.