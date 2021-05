Dream11 Team Tips

BBS vs DSS, Fantasy Cricket Predictions ECS T10 Krefeld: Captain, Vice-captain For Bonn Blue Star vs DJK SG Solingen, Today’s Probable XIs at Bayer Uerdingen Cricket Ground at 4:30 PM IST IST IST May 25 Tuesday. Bonn Blue Star vs DJK SG Solingen Dream11 Team Prediction ECS T10 Krefeld – Check My Dream11 Team, Best players list of BBS vs DSS, ECS T10 Krefeld, DJK SG Solingen Dream11 Team Player List, Bonn Blue Star Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Bonn Blue Star vs DJK SG Solingen, Online Cricket Tips Bonn Blue Star vs DJK SG Solingen ECS T10 Krefeld, Fantasy Playing Tips – ECS T10 Krefeld. Also Read - KCC vs BBS Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10 Krefeld: Captain, Vice-captain - Koln CC vs Bonn Blue Star, Probable XIs For Today's Match 23 at Bayer Uerdingen Ground at 4:30 PM IST May 22 Saturday

TOSS: The ECS T10 – Krefeld match toss between Bonn Blue Star vs DJK SG Solingen will take place at 4 PM IST– May 25 Tuesday Also Read - BUW vs DB Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10 Krefeld: Captain, Vice-captain - Bayer Uerdingen Wolves vs Dusseldorf Blackcaps, Probable XIs For Today's Match 21 at Bayer Uerdingen Ground at 12:30 PM IST May 22 Saturday

Time: 4:30 PM IST Also Read - KCH vs BUB Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10 Krefeld: Captain, Vice-captain - Koln Challengers vs Bayer Uerdingen Boosters, Probable XIs For Today's Match 17 at Bayer Uerdingen Ground at 12:30 PM IST May 21 Friday

Venue: Bayer Uerdingen Cricket Ground

BBS vs DSS My Dream11 Team

Keeper – Venkatesh Reddy, Zaheer Abbas-I

Batsmen – Dilshan Rajudeen (C), Vikram Jeet, Shiva Goud-Anthati

All-rounders – Sisindri Dasari, Jawad Azizi, Srikanth Thorlikonda

Bowlers – Haron Khan (VC), MD Shafiullah, Veeru Kolla

BBS vs DSS Probable Playing XIs

Bonn Blue Stars: Khurram Ilyas (wk), Naeem Akhtar, Jawad Azizi, Sahir Naqash, Haron Khan, Vikram Jeet, Farhan Shaukat, Ranjit Singh, MD Shafiullah Kadem, Dilshan Rajudeen, Zaheer Abbas, Hasan Bukhari, Bryan Rattan, Asad Mohammad

DJK SG Solingen: Venkatesh Reddy, Srikanth Thorlikonda, Chandramohan Sivala, Subbu Varanasi, Ramsai Vishnubhotla, Veeru Kolla, Shiva Goud Anthati, Sisindri Dasari, Vinay Gari (wk), Anil Majari, Raviteja Jembugumpula

BBS vs DSS Squads

Bonn Blue Stars: Khurram Ilyas (wk), Naeem Akhtar, Jawad Azizi, Sahir Naqash, Haron Khan, Vikram Jeet, Farhan Shaukat, Ranjit Singh, MD Shafiullah Kadem, Dilshan Rajudeen, Zaheer Abbas

DJK SG Solingen: Venkatesh Reddy, Srikanth Thorlikonda, Chandramohan Sivala, Subbu Varanasi, Ramsai Vishnubhotla, Veeru Kolla, Shiva Goud Anthati, Sisindri Dasari, Vinay Gari (wk), Anil Majari, Raviteja Jembugumpula, Kasibatla Sai, Nitin Parsi, Murali Prasad

Check Dream11 Prediction/ BBS Dream11 Team/ DSS Dream11 Team/ Bonn Blue Star Dream11 Team Prediction/ DJK SG SolingenDream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips ECS T10 – Krefeld/ Online Cricket Tips and more.