Here is the ECS T10 Dresden 2022 Series Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and BCA vs BER Dream11 Team Prediction, BCA vs BER Fantasy Cricket Prediction, BCA vs BER Playing 11s ECS T10 Dresden 2022 Series, Fantasy Cricket Prediction Berlin Cricket Academy vs Berlin CC, Fantasy Playing Tips –,ECS T10 Dresden 2022 Series.

TOSS – The ECS T10 Dresden 2022 Series toss between Berlin Cricket Academy and Berlin CC will take place at 11.30 AM IST

Time – August 13, 12 PM IST



Venue: Rugby Cricket Dresden, Dresden.

BCA vs BER Dream11 Team

S Patil, S Kataria, M Viswanathan, S Lal, J Aluzai, N Kraiger, S Chintanippu, J Vashisht, I Bukhari, M Muhammad, S Akkneni.

Captain: N Kraiger Vice-Captain: S Chintanippu.

BCA vs BER Probable Playing XI

Berlin CC: Abhilash Anantharam, Sagar Kataria, Manish Tiwari, Sahil Lal, Ivan Doubell, Chirag Mukherjee, Nick Kraiger, Ata Ahmad, Awais Zafar, Karan Singh, Tom Long

Berlin Cricket Academy: Joe Lee-Dowd, Shubham Patil, Venkatesh Lakshminarayana, Jan Aluzai, Mughil Viswanathan, Siva Rajendran, Prasun Banerjee, Steve Samuel, Musthafa Muhammed, Jayasagar Jagirapu, S Chintanippu.