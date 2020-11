BDH vs GKH Dream11 Tips And Prediction Bangladesh T20

Beximco Dhaka vs Gemcon Khulna Dream11 Team Prediction Bangladesh T20 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today's BDH vs GKH at Shere Bangla National Stadium, Mirpur: In the match No. 8 of the Bangladesh T20, Beximco Dhaka will take the field against Gemcon Khulna at 6:00 PM IST. Beximco Dhaka vs Gemcon Khulna Dream11 Team Prediction Bangladesh T20 – Check My Dream11 Team, Best players list of BDH vs GKH, Bangladesh T20, Gemcon Khulna Dream11 Team Player List, Beximco Dhaka Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Beximco Dhaka vs Gemcon Khulna Bangladesh T20, Online Cricket Prediction and Tips – BDH vs GKH T20 match, Online Cricket Tips Beximco Dhaka vs Gemcon Khulna, Fantasy Prediction – Bangladesh T20 2020

TOSS: The Bangladesh T20 match toss between Beximco Dhaka and Gemcon Khulna will take place at 5.30 PM IST – November 30, Monday.

Time: 6 PM IST.

Venue: Shere Bangla National Stadium, Mirpur.

BDH vs GKH My Dream11 Team

Shakib Al Hasan (captain), Naim Shaikh (vice-captain), Rubel Hossain, Nasum Ahmed, Shahidul Islam, Mushfiqur Rahim, Shamim Hossain, Imrul Kayes, Muktar Ali, Mahmudullah, Ariful Haque

BDH vs GKH Probable Playing XIs

Beximco Dhaka: Tanzid Hasan Tamim, Mohammad Naim, Sabbir Rahman, Mushfiqur Rahim, Akbar Ali, Shahadat Hossain, Abu Hider Rony, Muktar Ali, Nasum Ahmed, Rubel Hossain, Mehedi Hasan Rana

Gemcon Khulna: Anamul Haque Bijoy, Shakib Al Hasan, Imrul Kayes, Mahmudullah, Jahurul Islam, Ariful Haque, Shamim Hossain, Shahidul Islam, Rishad Hossain, Hasan Mahmud, Al-Amin Hossain

BDH vs GKH Full Squads

Beximco Dhaka: Mehedi Hasan Rana, Pinak Ghosh, Yasir Ali Chowdhury, Robiul Islam, Nayeem Hasan, Shafiqul Islam, Tanzid Hasan Tamim, Mohammad Naim, Sabbir Rahman, Mushfiqur Rahim, Akbar Ali, Shahadat Hossain, Abu Hider Rony, Muktar Ali, Nasum Ahmed, Rubel Hossain

Gemcon Khulna: Shamim Hossain, Shahidul Islam, Rishad Hossain, Hasan Mahmud, Al-Amin Hossain, Shuvagata Hom, Salman Hossain, Zakir Hasan, Nazmul Islam Apu, Shafiul Islam, Anamul Haque Bijoy, Shakib Al Hasan, Imrul Kayes, Mahmudullah, Jahurul Islam, Ariful Haque

