BEI vs MLV Asian Champions League: Captain, Vice-Captain, Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today’s Beijing Sinobo Guoan vs Melbourne Victory at Doha 3:30 PM IST November 24 Tuesday: Also Read - Crunch time for Cannavaro's Evergrande in Chinese Super League

Kick-Off Time: The Asian Champions League 2020-21 match between Beijing Sinobo Guoan vs Melbourne Victory will start at 3.30 PM IST – November 24. Also Read - Pele memories live on as Honda embraces 'final' World Cup

Venue: Jassim Bin Hamad Stadium at Al Sadd Club,Doha, Qatar

BEI vs MLV My Dream11 Team

Goalkeeper – Matt Acton

Defenders – Wang Gang, Adama Traoré, Aaron Anderson, James Donachie

Midfielders – Chi Zhongguo, Fernando (VC), Renato Augusto, Leigh Broxham

Forwards – Andrew Nabbout (C), Alan Carvalho

SQUADS

Beijing Sinobo Guoan (BEI): CédricBakambu, Alan, YuningZhang, ZimingWang, DaWen, RenatoAugusto, JonathanViera, Fernando, NicholasYennaris, JohnHouSæter, XizheZhang, ZhongguoChi, ChengPiao, DunBa, PengLü, LiuGuobo, Min-jaeKim, DabaoYu, GangWang, LeiLi, YangYu, FanYang, TaiyanJin, TaoJiang, PengxiangJin, DehaiZou, QuanboGuo, SenHou

Melbourne Victory (MLV): RobbieKruse, BenFolami, NicholasSette, LuisLawrie-Lattanzio, NuhSehavdic, LleytonBrooks, MarcoRojas, ElvisKamsoba, BirkanKirdar, CallumMcManaman, JacobButterfield, JakeBrimmer, BrandonLauton, JayBarnett, JoshuaVarga, AdamaTraoré, StormRoux, LeighBroxham, DylanRyan, AaronAnderson, NickAnsell, SoNishikawa, AndrewVisciglio, MaxCrocombe, MattActon, MarkoBulic

