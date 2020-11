Dream11 Team Hints And Prediction

Kick-Off Time: The Asian Champions League 2020-21 match between Beijing Sinobo Guoa vs FC Seoul will start at 3.30 PM IST – November 30.

Venue: Jassim Bin Hamad Stadium

BEI vs SE Dream11 Team Prediction

Goalkeeper – Hou Sen

Defenders – Yu Dabao, Wang Gang, Hwang Hyun-soo, Yun Young-sun

Midfielders – Fernando, Renato Augusto (C), Osmar, Jonathan Viera

Forwards – Young-Wook Cho, Park Chu-Young (VC)

SQUADS

Beijing Sinobo Guoa (BEI): Kim Minjae, Hou sen, Li Lei, Jin Pengxiang, Liang Shaowen, Renato Augusto, Chi Zhongguo, John Hou Saeter, Piao Cheng, Zhang Xizhe, Fernando, Jin Taiyan, Jonathan Viera, Yu Dabao, Li Ke, Yang Fan, Peng Lu, Tao Jiang, Ba Dun, Liu Guobo, Yuning Zhang, Cédric Bakambu, Alan Carvalho, Wang Ziming, Wang Gang, Da Wen

FC Seoul (SE): Sang-Hun Yu, Han-Been Yang, Jin-Wook Jung, Jong-Beom Baek, Hwang Hyun-Soo, Osmar, Ju Se-Jong, Yun Young-Sun, Jonggy Yoon, Hyun-Cheol Jung, Sang-Heui Kang, Seok-Yeong Jo, Yu-Min Yang, Kim Won-Gun, Adriano, Ikromjon Alibaev, Go Yo-Han, Won-Sik Kim, Jinya Kim, Yun Ju-Tae, Ohyeon Cha, Chan-Hee Han, Jin-Seong Kim, Ko Kwang-Min, Min-Soo Kim, Jin-hyung Song, Han Seung-Gyu, Ki Sung-Yueng, Joo-Sung Kim, Park Chu-Young, Young-Wook Cho, Seung-Jae Lee, Lee In-Gyu, Seong-Yoon Gwon, Jung Han-Min, Min-Gyu Oh

