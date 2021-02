BEN vs CAT Dream11 Tips

Bengali vs Catalunya Dream11 Team Prediction ECS T10 – Barcelona Match 2 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today's BEN vs CAT at Montjuic Ground: Bengali will take the field for the second straight time against Catalunya in what will be the second match of the ECS T10 tournament being held in Barcelona.

Venue: Montjuic Ground, Barcelona.

BEN vs CAT My Dream11 Team

Riaz Howlader (captain), Yasir Ali (vice-captain), Shafiqur Rahman, Mustansar Iqbal, Muhammad Armghan Khan, Omar Ali, Tamjid Bepari, Umair Aftab, Ghulam Sarwar, Nadeem Hussain, Syed Sherazi

BEN vs CAT Probable Playing XIs

Bengali: Shafiqur Rahman, Tuhin Motalab, Omar Ali, Tamjid Bepari, Mohammad Arifur Rahman, Rafiqul Alam Rajib, Riaz Howlader, Mosaraf Hossain, Nadeem Hussain, Mukter Hossain, Shakil Islam

Catalunya Tigers: Mustansar Iqbal, Tahir Ilyas, Muhammad Armghan Khan, Saqib Latif, Muhammad Ilyas, Umair Aftab, Yasir Ali-I, Syed Sherazi, Zeeshan Ashraf, Ghulam Sarwar, Muhammad Kashif

BEN vs CAT Full Squads

Bengali: Riaz Howlader, Mosaraf Hossain, Nadeem Hussain, Mukter Hossain, Shakil Islam, Alauddin Siddique, Waqar Hussain, Hasan bin Hakim, Zihad Hossain, Kausar Dipu, Arman Akhter, Belal Ahmed, Injamul Amin, Rakibul Mollik, Al Amin-Mg, Md Mahbubul Alam, Rashed Mir, Shafiqur Rahman, Tuhin Motalab, Omar Ali, Tamjid Bepari, Mohammad Arifur Rahman, Rafiqul Alam Rajib

Catalunya Tigers: Yasir Ali-I, Syed Sherazi, Zeeshan Ashraf, Ghulam Sarwar, Muhammad Kashif, Zulqarnain Haider, Kamran Nawaz Sahi, Asad Ali, Ghulam Dastgeer, Razaqat Ali, Shahzaib Akram, Aqsam Zahir, Aatif Nadeem, Jamshad Afzal, Mustansar Iqbal, Tahir Ilyas, Muhammad Armghan Khan, Saqib Latif, Muhammad Ilyas, Umair Aftab

