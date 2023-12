Home

BEN vs CRD Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For Today’s ECS T10 Spain – Bengali vs Catalunya on December 15 at 1.15 PM IST At Montjuïc Olympic Ground, Barcelona

BEN vs CRD Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

BEN vs CRD Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For Today's ECS T10 Spain – Bengali vs Catalunya on December 15 at 1.15 PM IST At Montjuïc Olympic Ground, Barcelona.

TOSS: The ECS T10 – Spain match toss between Bengali vs Catalunya will take place at 12.45 PM IST – on December 15.

Time: 1.15 PM IST.

Venue: Montjuic Olympic Stadium in Barcelona.

BEN vs CRD Dream11 Team

Wicket-Keepers: Rehman Ullah and Muhammad Ashraf

Batters: Ali Hassan, Wazarat Ali, Abid Hussain and Naeem Shah

All-Rounders: Faruk Ahmed, Shayaddur Rahman and Azhar Ahmad

Bowlers: Abdullah Al Mamun and Abdus Samad

Captain: Shayaddur Rahman

Vice-Captain: Rehman Ullah.

BEN vs CRD Probable Playing XIs

Bengali: Ubaydur Rahman, Tuhin Motalab, Mohsin Ahmed, Abdullah Al Mamun, Abdus Samad, Zahid Hasan, Ahammad Ullah, Ruhul Amin, Faruk Ahmed, Shayaddur Rahman and Mahdi Al Mahmud.

Catalunya Red: Rehman Ullah, Ali Hassan, Wazarat Ali, Abid Hussain, Afaq Shah, Naeem Shah, Moazzam Rasul, Ibraheem Younas, Azhar Ahmad, Imran Sandal and Fakhar Nawaz.

BEN vs CRD Squads

Bengali: Francoise Stoman, Share Ali, Faruk Ahmed, Sohail Zahid, Sharif Raihan, Tuhin Motalab, Ripon Ahmed, Shahidul Alam, Shayaddur Rahman, Abdus Samad, Nazrul Islam, Ahammad Ullah, Mayank Darji, Hardeep Singh, Hossain Ikbal, Riasat Sourav, Zahid Hasan, Mahdi Al Mahmud, Abdud Thayean, Abdullah Al Mamun, Foysol Suvo, Kazi Arfan, Kazi Kadir, Mohsin Ahmed, Rakibul Rayhan, Rayhan Remon, Rasel Chowdhury, Shayek Ahmed, Tahimdur Mahin, Toriqul Islam, Ubaydur Rahman, Ruhul Amin, Md Arshy Azim, Tariqul Islam and Humayun Kabir.

Catalunya Red: Asif Zia, Kulwant Singh, Tanveer Iqbal, Shabaz Ahmed, Naeem Shah, Trilochan Singh, Vijay Kumar, Muhammad Sheraz, Adeel Arif, Moazzam Rasul, Sarfraz Anwar, Ijaz Hussain, Kashif Jonty, Aamir Bhatti, Abid Hussain, Afaq Shah, Ali Hassan, Attique Ur Rehman, Azhar Ahmad, Danyal Raza, Fakhar Nawaz, Fiaz Ahmed, Ibraheem Younas, Ijaz Ahmad, Imran Sandal, Imran Shahzad, Inshal Raza, Irfan Khan, Mateen Ahmad, Mohib Hussain, Muhammad Ashraf, Muhammad Safi, Muhammad Nadeem, Muhammad Yaseen, Preet Singh, Qazi Ehsan, Rehman Ullah, Shahzad Ahmad, Touqueer Shabbir, Tufail Khan, Zulqarnain Shah, Muhammad Arfan and Wazarat Ali.

