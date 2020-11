Dream11 Team Prediction

Kick-Off Time: The Premier League match between Brighton vs Liverpool will start at 6.00 PM IST – November 28, Saturday. Also Read - BUR vs CRY Dream11 Team Tips And Predictions, Premier League 2020-21: Football Prediction Tips For Today’s Burnley vs Crystal Palace on November 23 Monday

Venue: Amex Stadium

Alisson, White, Fabinho, Dunk, Robertson, Milner, Wijnaldum, Lallana, Salah, Firmino, Mane

Brighton & Hove Albion (BHA): Mathew Ryan, Adam Webster, Jason Steele, Robert Sánchez, Christian Walton, Tariq Lamptey, Ben White, Bernardo, Dan Burn, Joël Veltman, Romaric Yapi, Lars Dendoncker, Lewis Dunk, Alexis Mac Allister, Pascal Gross, Adam Lallana, Alireza Jahanbakhsh, Steven Alzate, Solly March, Davy Pröpper, Max Sanders, Jayson Molumby, Peter Gwargis, Teddy Jenks, Aaron Connolly, Yves Bissouma, Neal Maupay, Leandro Trossard, Danny Welbeck, José Izquierdo, Florin Andone, Andi Zeqiri

Liverpool (LIV): Alisson Becker, Adrián, Vitezslav Jaros, Caoimhin Kelleher, Fabinho, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Curtis Jones, Andrew Robertson, Joël Matip, Rhys Williams, Nathaniel Phillips, Trent Alexander-Arnold, Sepp van den Berg, Neco Williams, Georginio Wijnaldum, Thiago, James Milner, Naby Keita, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Diogo Jota, Konstantinos Tsimikas, Xherdan Shaqiri, Jake Cain, Leighton Clarkson, Sadio Mané, Takumi Minamino, Divock Origi

