BI vs MGC Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For Today’s ECS T10 – Barcelona International vs Magic CC

Here is the Dream11 Prediction for ECS T10 Spain – BI vs MGC Dream11 Team Prediction, Barcelona International vs Magic CC Dream11 Tips, BI vs MGC Probable Playing XIs, BI vs MGC Dream11 Fantasy Tips, Barcelona International vs Magic CC ECS T10 Spain, BI vs MGC Dream11 Guru Tips.

Barcelona International will lock horns against Magic CC for match no 21 of the ongoing ECS Spain T10 which will be played at Montjuïc Olympic Ground, Barcelona on December 1.

TOSS: The ECS T10 – Spain match toss between Barcelona International and Magic CC will take place at 12.45 PM IST – on November 30.

Time: 1.15 PM IST.

Venue: Montjuic Olympic Stadium in Barcelona.

BI vs NGC Dream11 Team

Adnan Arshad, Ali Hamza, Amarjeet Singh, Ayaan Khan(c), Mamun Ashraful, Naresh Kumar, Zain Ihsan, Bilal Hassan, Hassan Zaman, Asad Ihsan, Zeeshan Maqbool, Dalip Bawa (vc)

BI vs NGC Probable Playing XI

Barcelona International: Adnan Arshad, Ali Hamza, Amarjeet Singh, Ayaan Khan, Eshuk Khan, Hasan Bin Hakim, Kamil Ahmed, Lewis Broomfield, Maaz Abbasi, Mamun Ashraful, Naresh Kumar

Magic CC: Zain Ihsan, Bilal Hassan, Hassan Zaman, Asad Ihsan (c), Fahad Hassan, Ranjodh Singh, Ali Asad, Essa Riasat, Muhammad Kamran, Zeeshan Maqbool, Dalip Bawa (wk)

