Dream11 Team Prediction

TOSS – The toss between Babonneau Leatherbacks vs Laborie Bay Royals will take place at 11:30 PM (IST).

Time: 12:00 AM IST

Venue: Daren Sammy National Cricket Stadium

BLS vs LBR My Dream11 Team

Anthony, Lafeuille, Edward, Moses, Joseph, Antoine, Andrew, George, Wilfred, Sammy, Theordore

SQUADS

Babonneau Leatherbacks (BLS): Quaine Henry, Alvin Lafeuille, Tristan Pierre, Caleb Thomas, Kissinger Anthony, Shervon Joseph, Steven Abraham, Alex Joseph, Zayee Antoine, Nyeem Rosemond, Jevaughn Charles, Nehemiah Wilfred, Graig Elisee

Laborie Bay Royals (LBR): Denlee Anthony , Kamanie Laure , Awene Edward , Rick Moses , Ulric George , Zephaniah Edwin , Daran Jn-Pierre, Nick Andrew, Shervin George, Michael Francois , Murlan Sammy , Tracy Peter , Tyran Theordore

