Published: March 11, 2021 9:13 PM IST

BN-A vs IR-A Dream11 Team Prediction ODD: Captain, Fantasy Playing Tips For Today's Bangladesh A vs Ireland-A Match (© Twitter/@cricketireland)

BN-A vs IR-A Dream11 Tips And Prediction ODD Bangladesh A vs Ireland-A Dream11 Team Prediction ODD – Fantasy Cricket Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips For Today’s BN-A vs IR-A at Sher-e-Bangla Stadium, Dhaka. The excitement of ODI cricket continues as ODD between Bangladesh A and Ireland-A is all set to get underway on Sunday. The ODD match between BN-A vs IR-A will begin at 08:30 AM IST – March 12, Thursday. After comprehensive wins in the first two ODDs, Bangladesh A will look to seal the series. Here is the Dream11 Prediction for ODD – BN-A vs IR-A Dream11 Team Prediction, Bangladesh A vs Ireland-A Dream11 Tips, BN-A vs IR-A Probable Playing XIs, BN-A vs IR-A Dream11 Fantasy Tips, Fantasy Prediction – ODD. Also Read - BN-A vs IR-A Dream11 Team Predictions, Fantasy Cricket Tips Bangladesh A vs Ireland Wolves 4-Day Match: Captain, Vice-captain, Probable XIs For Today's Unofficial Test at Zohur Ahmed Chowdhury Stadium at 9 AM IST February 26 Friday TOSS: The ODD toss between Bangladesh A vs Ireland-A will take place at 08:00 AM IST, March 12, Friday Also Read - BN-A vs SL-A Dream11 Team Bangladesh A vs Sri Lanka A, 2nd Unofficial ODI, Bangladesh A tour of Sri Lanka – Cricket Prediction Tips For Today’s Match BN-A vs SL-A at Colombo Time: 08:30 AM IST. Venue: Sher-e-Bangla Stadium, Dhaka My Dream11 Team Wicketkeeper – Lorcan Tucker Batsmen – Harry Tector (C), Mahmudul Hasan-Joy, Yasir Ali Chowdhury, Towhid Hridoy All Rounders – Saif Hassan, Curtis Campher, Ruhan Pretorius (VC) Bowlers – Sumon Khan, Shane Getkate, Mukidul Islam Bangladesh A vs Ireland-A Predicted Playing XIs Bangladesh A Probable Playing XI: Saif Hassan (C), Tanzid Hasan, Mahmudul Hasan Joy, Yasir Ali, TowhidHridoy, Shamim Hossain, Rakibul Hasan, Akbar Ali, Khaled Ahmed, Mukidul Islam, Sumon Khan Ireland-A Probable Playing XI: Mark Adair, Ruhan Pretorius, Jeremy Lawlor, Harry Tector (C), Curtis Campher, Lorcan Tucker, Gareth Delany, Shane Getkate, Graham Hume, Jonathan Garth, Peter Chase Bangladesh A vs Ireland-A Squads Bangladesh A Squad: Saif Hassan (C), Tanzid Hasan, Mahmudul Hasan Joy, Yasir Ali, TowhidHridoy, Shamim Hossain, Rakibul Hasan, Akbar Ali, Khaled Ahmed, Mukidul Islam, Sumon Khan, Mahidul Islam Ankon, Shahadat Hossain Dipu, Mohammad Parvez-Hossain, Tanzid Hasan, Anisul Islam Emon,Shamim Patwari, Aminul Islam,Ebadot Hossain, Rejaur Rahman Raja, Tanvir Islam, Noman Chowdhury, Shahin Alam, Shafiqul Islam, Rishad Hossain Ireland-A squad: Mark Adair, Ruhan Pretorius, Jeremy Lawlor, Harry Tector (C), Curtis Campher, Lorcan Tucker, Gareth Delany, Shane Getkate, Graham Hume, Jonathan Garth, Peter Chase, Mark Adair, Stephen Doheny, Josh Little, Neil Rock, Ben White, James McCollum Check Dream11 Prediction/ BN-A Dream11 Team/ IR-A Dream11 Team/ Dream11 Team Prediction/ Bangladesh A vs Ireland-A Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips ODD/ Online Cricket Tips and more.

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