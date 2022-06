BOG vs PU Dream11 Team Prediction, ECS T10 Milan 2022 Fantasy Hints

BOG vs PU Dream11 Team Prediction, ECS T10 Milan 2022 Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Bogliasco vs Pioltello United, Playing 11s For Today's Match Milan Cricket Ground, 12 PM IST June 30, Thursday

TOSS – The ECS T10 Milan 2022 Series toss between Bogliasco and Pioltello United will take place at 11.30 AM IST

Time – June 27, 12PM IST



Venue: Milan Cricket Ground.

BOG vs PU My Dream 11 Team

Ali Amjad, Taha Abbas(vc), Nagodavithanachchi Nandana, Sachin Warnakulasuriya, Asanka Perera(C), Shanaka Perera, Umair Shah, Waruna Mestiyage, Fernando Madupa, Asad Ali, Ahmad Khan.

BOG vs PU Probable Playing XI

Bogliasco: Sandesh Kulapathi, Asanka Perera, Nadeesha Fernando, Nagodavithanachchi Nandana, Rishan Thamel, Sachin Warnakulasuriya, Harshvardhan Madineni, Niranga Fernando, Charith Perera, Shanaka Perera, Fernando Damian(wk).

Pioltello United: Zain Amjad, Abdul Qadoos, Aslam Anees, Taha Abbas, Umer Khayam, Haseeb Hamid(c), Irfan Ali, Khurram Shahzad, Ali Amjad(wk), Amir Nadeem, Husnain Kabeer.