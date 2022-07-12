Updated: July 12, 2022 3:14 PM IST

BOL vs PAD ECS T10 Bologna 2022 Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

BOL vs PAD Dream11 Team Prediction, FanCode ECS T10 Bologna Fantasy Hints BOL vs PAD Dream11 Team Prediction, FanCode ECS T10 Bologna Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Bologna vs Padova CC, Playing 11s For Today’s Match Oval Rastignano, Bologna, Italy, 4 PM IST July 12, Tuesday Here is the ECS T10 Bologna 2022 Series Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and BOL vs PAD Dream11 Team Prediction, BOL vs PAD Fantasy Cricket Prediction, BOL vs PAD Playing 11s ECS T10 Bologna 2022 Series, Fantasy Cricket Prediction Bologna vs Padova CC, Fantasy Playing Tips –, ECS T10 Bologna 2022 Series. TOSS – The ECS T10 Bologna 2022 Series toss between Bologna and Padova will take place at 3.30 PM IST Time – July 12, 4PM IST

Venue: Oval Rastignano, Bologna, Italy. BOL vs PAD Dream11 Team Malik Sarfraz, Kuda Nissanka, Ali Alam, Sampath Fernando, Ghafar Babar, Damith Kosala, Prabath Lakshan, Umar Gujjar(C), Muhammad Adnan, Khayer Abdul, Tharuka Rodrigo(VC). BOL vs PAD Probable Playing XI Bologna: Malik Sarfaraz (wk), Ali Alam, Huzaifa Mahmood, Ghafar Babar, Shaheer Saleem, Wisal Abdullah, Umar Gujjar, Harron Cheema, Muhammad Adnan, Waseem Shahzad, Faizan Nazar. Padova CC: Nishermal Fernando (wk), Kuda Nissanka, Sampath Fernando, Salinda Kodikara, Ranga Liyana, Damith Kosala, Prabath Lakshan, Kumara Lakmal, Tharuka Rodrigo, Ramesh De Silva, Jaliya Suranga. Disclaimer: India.com does not promote any kind of gambling or betting. Follow it at your own risk.

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