Dream11 Team Prediction

BOT-W vs KEN-W, Kwibuka Women's T20: Captain – Botswana-W vs Kenya-W, Playing 11s, Team News of Match 3 From Gahanga International Stadium at 1 PM IST June 7 Monday

Botswana-W vs Kenya-W Dream11 Team Prediction Kwibuka Women's T20 – Check My Dream11 Team, Best players list of BOT-W vs KEN-W, Kwibuka Women's T20, Botswana Women Dream11 Team Player List, Kenya Women Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Botswana-W vs Kenya-W, Online Cricket Tips NAM-W vs NIG-W Kwibuka Women's T20, Fantasy Playing Tips – Kwibuka Women's T20.

TOSS: The Kwibuka Women's T20 toss between Botswana-W vs Kenya-W will take place at 12:30 PM IST – June 7.

Time: 1PM IST.

Venue: Gahanga International Stadium.

BOT-W vs KEN-W My Dream11 Team

Laura Mophakedi, Florence Samanyika, Botho Freeman, Veronica Abuga, Queentor Abel, Amantle Mokgotlhe, Botsogo Mpedi, Margaret Ngoche, Tuelo Shadrack, Daisy Njoroge, Edith Waithaka.

Captain: Margaret Ngoche. Vice-captain: Amantle Mokgotlhe

Probable Playing 11s

Botswana Women

Laura Mophakedi (c), Florence Samanyika (vc), Shameelah Mosweu, Botho Freeman, Amantle Mokgotlhe, Tebagano Ditshotlo, Botsogo Mpedi, Bontle Madimabe, Tebogo Motlhabaphuti, Tuelo Shadrack, Onneile Keitsemang.

Kenya Women

Sharon Juma, Veronica Abuga, Monicah Ndhambi, Jane Otieno, Brenda Mogusu, Margaret Ngoche (c), Sarah Wetoto (vc), Queentor Abel, Daisy Njoroge, Edith Waithaka, Fiavia Odhiambo.

Squads

Botswana Women

Laura Mophakedi (c), Florence Samanyika (vc), Tebagano Ditshotlo, Botho Freeman, Onneile Keitsemang, Jacqueline Kgang, Bontle Madimabe, Precious Modimo, Thapelo Modise, Amantle Mokgotlhe, Collin Mokibel, Shameelah Mosweu, Tebogo Motlhabaphuti, Botsogo Mpedi, Tuelo Shadrack

Kenya Women

Margaret Ngoche (c), Sarah Wetoto (vc), Queentor Abel, Josephine Abwom, Veronica Abuga, Ruth Achando, Lavendah Idambo, Sharon Juma, Brenda Mogusu, Monicah Ndhambi, Daisy Njoroge, Melvin Odambo, Fiavia Odhiambo, Marion Okira, Jane Otieno, Esther Wachira, Edith Waithaka

