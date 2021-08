Dream11 Team Prediction

BRI vs USGC, Fantasy Tips, ECS T10 Dresden Matches 21 & 22: Captain, Vice-captain, Playing XIs For Britannia CC vs USG Chemnitz, 12:30 PM & 02:30 PM IST August 21:Also Read - EIH vs VIK Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips- ECS T10 Dresden Match 17 and 18: Captain, Vice-Captain- SG Einheit Halle vs FC Viktoria 89, Probable Playing XIs, Team News For Today's T10 Match at Rugby Cricket Dresden eV at 12:30 PM IST August 20 Friday

Britannia CC vs USG Chemnitz Dream11 Team Prediction ECS T10 Dresden – Check My Dream11 Team, Best players list of BRI vs USGC, ECS T10 Dresden, Britannia CC Dream11 Team Player List, USG Chemnitz Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Britannia CC vs USG Chemnitz, Online Cricket Tips Britannia CC vs USG Chemnitz ECS T10 Dresden, Fantasy Playing Tips – ECS T10 Dresden. Also Read - RCD vs VIK Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips- ECS T10 Dresden Match 13 and 14: Captain, Vice-Captain- Rugby Cricket Dresden vs FC Viktoria 89, Playing XIs, Team News For Today's T10 Match at Rugby Cricket Dresden eV at 12:30 PM IST August 19 Thursday

TOSS: The ECS T10 Dresden match toss between Britannia CC vs USG Chemnitz will take place at 12:00 PM IST August 21 Also Read - RCD vs EIH Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips, ECS T10 Dresden: Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For RC Dresden vs SG Einheit Halle, August 18

Time: 12:30 PM IST and 02:30 PM IST

Venue: Rugby Cricket Dresden.

BRI vs USGC My Dream11 Team

Gopinath Manoharan, Rohit Singh, Abhishek Sahni, Rajesh Nagaraja, Faisal Khan, Sanish Goyal, Adbul Basir Andar, Sahith Reddy, Waleed Ahmed, Waqas Virk, Adith Narayanan.

Captain: Rohit Singh. Vice-captain: Rajesh Nagaraja.

Probable Playing XIs

BRI

Janpreet Singh, Rohit Singh (C), Vishal Panjwani, Sanish Goyal, Waleed Ahmed, Waqas Virk, Kumar Shouradhya, Sagar Kataria, Gaurav Lohia, Faisal Khan, Kashif Mahmood (WK).

USGC XI

Gopinath Manoharan, Abdulsamad Stanikzai, GN Khan, Varun Soraganvi, Adith Narayanan, Abhishek Sahni, Adbul Basir Andar, Rajesh Nagaraja (C), Saeedullah Amarkheal, Sahith Reddy, Sandeep Gowda (WK).

Check Dream11 Prediction/ BRI Dream11 Team/ USGC XI Dream11 Team/ Britannia CC Dream11 Team Prediction/ Fuchse Berlin Lions Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips ECS T10 Dresden/ Online Cricket Tips and more.