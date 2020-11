Dream11 Tips And Prediction

Badalona Shaheen CC vs Bangladesh Kings CC Girona Dream11 Team Prediction ECS T10 – Barcelona 2020 Match 10- Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today’s BSH vs KCC at Montjuic Ground, Barcelona: In the second match of ECS T10 – Barcelona on wonderful Wednesday, Badalona Shaheen CC will square off against Bangladesh Kings CC in the match no. 10 at the Montjuic Ground, Barcelona. The ECS T10 – Barcelona BSH vs KCC match will begin at 3 PM IST – November 11. A win in this game will be crucial for both Badalona Shaheen CC and Bangladesh Kings CC. Here is the Dream11 Prediction for ECS T10 – Barcelona match 10 – BSH vs KCC Dream11 Team Prediction, Badalona Shaheen CC vs Bangladesh Kings CC Dream11 Tips, BSH vs KCC Probable Playing XIs, BSH vs KCC Dream11 Fantasy Tips, Fantasy Prediction – ECS T10 Barcelona, BSH vs KCC Dream11 Guru Tips. Also Read - MIN vs FZL Dream11 Team Prediction ECS T10 - Barcelona 2020 Match 9: Captain, Vice-Captain, Fantasy Playing Tips And Probable XIs For Today's Minhaj CC vs Falco CC at Montjuic Ground 1 PM IST November 11 Wednesday

TOSS: The ECS T10 – Barcelona match toss between Badalona Shaheen CC vs Bangladesh Kings CC will take place at 2.30 PM IST – November 11. Also Read - MI vs DC Dream11 Team Hints And Predictions, IPL 2020 Final: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today's Mumbai Indians vs Delhi Capitals at Dubai International Cricket Stadium 7.30 PM IST November 10 Tuesday

Time: 3 PM IST. Also Read - FZL vs PAK Dream11 Team Prediction ECS T10 - Barcelona 2020 Match 8: Captain, Vice-Captain, Fantasy Playing Tips And Probable XIs For Today's Falco CC vs Pak I Care at Montjuic Ground 7 PM IST November 10 Tuesday

Venue: Montjuic Ground, Barcelona.

BSH vs KCC My Dream11 Team

Wicketkeeper: K. Lal (C)

Batsmen: S, Islam, H. Aminul, B. Khan, Shakil Mia

All-rounders: Malik Mati Ur Rehman, Hamza Saleem, Mohammad Siraj Nipo

Bowlers: M. Rahman, MD Shafiullah, Umair Javed

Badalona Shaheen CC (BSH) – Key Players

Adeel Abbas

Atiq Malik Ur Rehman

Hamza Saleem

Malik Sami Ur Rehman

Malik Mati Ur Rehman

Bangladesh Kings CC (KCC) – Key Players

Jubed Miah

Shakil Mia

Kamrul Islam Foysol

Tahed Ahmed

Mosaraf Hossain

BSH vs KCC Probable Playing XIs

Badalona Shaheen CC: Babar Khan (WK), Adeel Abbas, Bilawal Khan, Mustafa Saleem, Atiq Malik Ur Rehman, Hamza Saleem, Malik Mati Ur Rehman, Adil Hassan, Malik Sami Ur Rehman, Umair Javed, Shafeer Mohammad.

Bangladesh Kings CC: Jubed Miah (WK), Shakil Mia, Hussain Aminul, Kamrul Islam Foysol, Sofiqul Islam, Tahed Ahmed, Omar Ali, Saqib Muhammad, Moshiur Rahman, Mosaraf Hossain, MD Shafiullah.

BSH vs KCC Squads

Badalona Shaheen CC (BSH): Babar Khan, Dilawar Khan, Kuldeep Lal, Adeel Abbas, Bilawal Khan, Mustafa Saleem, Atiq Malik Ur Rehman, Sajawal Khan, Hamza Saleem, Malik Mati Ur Rehman, Adil Hassan, Hamza Ali, Malik Sami Ur Rehman, Badar Iqbal, Umair Javed, Shafeer Mohammad.

Bangladesh Kings CC (KCC): Jubed Miah, MD Shofi Ahmed, Shakil Mia, Hussain Aminul, MD Rahul, Muhammad Asjed, Muhammad Abdulla, Moyez Uddin, Miah Jakir, Kamrul Islam Foysol, Sofiqul Islam, Tahed Ahmed, Omar Ali, Soyful Islam, Saqib Muhammad, Mahfujul Alam, Sadikur Rahman-1, Mohammad Siraj Nipo, Moshiur Rahman, Moynul Islam, Ajamal Naseri, Shahedur Rahman, Shemu Ahmed, Mosaraf Hossain, MD Saiful Islam, MD Shafiullah.

Check Dream11 Prediction/ BSH Dream11 Team/ KCC Dream11 Team/ Badalona Shaheen CC Dream11 Team Prediction/ Bangladesh Kings CC Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips ECS T10 Barcelona/ Online Cricket Tips and more.