BSH vs PAK Dream11 Tips

Badalona Shaheen CC vs Pak I Care Dream11 Team Prediction ECS T10 – Barcelona Bash Match 9 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today’s BSH vs PAK at Montjuic Ground: In the ninth match of the ECS T10 Barcelona Bash, Badalona Shaheen CC will face Pak I Care. Also Read - PAK vs CTL Dream11 Team Prediction ECS T10 - Barcelona 2020 Final: Captain, Vice-Captain, Fantasy Playing Tips And Probable XIs For Today's Pak I Care vs Catalunya CC at Montjuic Ground 8:30 PM IST November 20 Friday

Badalona Shaheen CC vs Pak I Care Dream11 Team Prediction ECS T10 – Barcelona Bash – Check My Dream11 Team, Best players list of BSH vs PAK, ECS T10 – Barcelona Bash 2020, Badalona Shaheen CC Dream11 Team Player List, Pak I Care Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Badalona Shaheen CC vs Pak I Care Girona ECS T10 Barcelona, Online Cricket Prediction and Tips – BSH vs PAK T10 match, Online Cricket Tips & Prediction – Badalona Shaheen CC vs Pak I Care ECS T10 – Barcelona Bash 2020, Fantasy Prediction – ECS T10 Barcelona Bash Also Read - SHA vs TIG Dream11 Team Prediction And Tips Siechem Pondicherry T20 Match 12: Captain, Vice-Captain, Fantasy Playing Hints And Probable XIs For Today's Sharks XI vs Tigers XI at Cricket Association Pondicherry's Siechem Ground 7 PM IST November 20 Friday

TOSS: The ECS T10 – Barcelona Bash toss between Badalona Shaheen CC and Pak I Care will take place at 12:30 PM IST – November 23. Also Read - CTL vs CTT Dream11 Team Hints And Predictions ECS T10 - Barcelona 2020 Semi-Final 2: Captain, Vice-Captain, Fantasy Playing Tips And Probable XIs For Today's Catalunya CC vs Catalunya Tigers CC Match at Montjuic Ground, Barcelona 3 PM IST November 20 Friday

Time: 1:00 PM IST.

Venue: Montjuic Ground, Barcelona.

BSH vs PAK My Dream11 Team

Hamza Saleem (captain), Muhammad Ihsan (vice-captain), Awais Ahmed, Adeel Abbas, Dilawar Khan, Kuldeep Lal, Shehroz Ahmed, Muhammad Kamran, Umair Javed, Hassan Gondal, Atif Muhammad

BSH vs PAK Probable Playing XIs

Badalona Shaheen CC: Alumdar Hussain, Mohsin Ali, Jafar Iqbal, Rehman Ullah, Gahulam Dastgeer, Davinder Singh Kaur, Muhammad Zeeshan, Aziz Mohammad Babarkrkhail, Muhammad Kashif, Razaqat Ali, Sarfraz Ahmed

Pak I Care: Muhammad Ihsan, Sheroz Ahmed, Muhammad Yasin, Umair Ahmed, Muhammad Kamran, Muhammad Babar, Shafat Ali Syed, Atif Muhammad, Hassan Gondal, Frahat Azeem, Bilal Hassan

BSH vs PAK Full Squads

Badalona Shaheen CC: Malik Mati Ur Rehman, Babar Khan, Adil Hassan, Bilawal Khan, Mustafa Saleem, Murad Ali, Shafeer Mohammad, Atiq Malik Ur Rehman, Awais Ahmed, Kuldeep Lal, Dilawar Khan, Hamza Ali, Badar Iqbal, Hamza Saleem, Adeel Abbas, Malik Sami Ur Rehman, Sajawal Khan, Umair Javed, Awais Khan

Pak I Care: Faizan Raja, Mushtaq Zai, Mohammad Yasin, Muhammad Asif Karim, Sikandar Ali, Syed Hashim Mir, Faisal Shah, Bilal Hassan, Faisal Shehzad, Umair Ahmed, Muhammad Iqbal, M Mohtshim, Raja Nafees, Muhammad Sohail Rana, Muhammad Ihsan, Muhammad Jafri, Shehroz Ahmed, Muhammad Kamran, Asad Abbas, Muhammad Babar, Aabid Mahboob, Adeel Shafqat, Atif Muhammad, Farhat Azeem, Hassan Gondal, Syed Shafaat Ali, Usman Aziz

Check Dream11 Prediction/ BSH Dream11 Team/ PAK Dream11 Team/ Badalona Shaheen CC Dream11 Team Prediction/ Pak I Care Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips ECS T10 Barcelona/ Online Cricket Tips and more.