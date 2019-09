Caribbean Premier League T20 Cricket League 2019 Full Schedule, Teams Squad, Timings in IST, When And Where to Watch Live Streaming Details, Fixtures: With the seventh season of the Caribbean Premier League set to get underway, the excitement is palpable. The CPL has been a massive hit in the past and the fact that the West Indies have won the World T20 titles in 2014 and 2016 respectively, made the league even more popular. Six teams will face-off against each other in 2019. The league starts from September 5 when defending champions Trinbago Knight Riders lock horns with St Kitts and Nevis Patriots. A total of 34 matches will be played across seven venues.

Squads

Barbados Tridents: Alex Hales, Asif Ali, Johnson Charles, Leniko Boucher, Jonathan Carter, Roshon Primus, Hayden Walsh, Jason Holder, Imad Wasim, Raymon Riefer, Justin Greaves, Shai Hope, Wahab Riaz, Sandeep Lamichhane, Ashley Nurse, Chemar Holder, Joshua Bishop.

Guyana Amazon Warriors: Shimron Hetmyer, Brandon King, Keegan Simmons, Shoaib Malik, Sherfane Rutherford, Chandrapaul Hemraj, Shadab Khan, Chris Green, Keemo Paul, Nicholas Pooran, Anthony Bramble, Ben Laughlin, Romario Shepherd, Odean Smith, Veerasammy Permaul, Clinton Pestano, Saurabh Netravalkar.

Jamaica Tallawahs: Chris Gayle, Rovman Powell, Javelle Glenn, Xavier Marshall, Kennar Lewis, George Worker, Andre Russell, Amad Butt, Ramaal Lewis, Imran Khan, Chadwick Walton, Glenn Phillips, Zahir Khan Pakteen, Oshane Thomas, Christopher Lamont, Shamar Springer, Steven Jacobs, Derval Green.

St Kitts and Nevis Patriots: Evin Lewis, Shamarh Brooks, Isuru Udana, Fabian Allen, Mohammad Hafeez, Laurie Evans, Afif Hossain, Keron Cottoy, Aaron Jones, Carlos Brathwaite, Rayad Emrit, Devon Thomas, Sheldon Cottrell, Jeremiah Louis, Dominic Drakes, Akeem Jordan, Usama Mir.

St Lucia Zouks: Andre Fletcher, Ronald Cato, Andre McCarthy, Keddy Lesporis, Nitish Kumar, Darren Sammy, Kesrick Williams, John Campbell, Christopher Barnwell, Thisara Perera, Rahkeem Cornwall, Jeavor Royal, Niroshan Dickwella, Lasith Malinga, Fawad Ahmed, Obed McCoy, Beuran Hendricks.

Trinbago Knight Riders: Darren Bravo, Dwayne Bravo, Kieron Pollard, Colin Munro, James Neesham, Tion Webster, Mark Deyal, Javon Searles, Akeal Hosein, Denesh Ramdin, Aamir Jangoo, Sunil Narine, Mohamamd Hasnain, Khary Pierre, Sekkuge Prasanna, Anderson Phillip, Ali Khan.

Fixtures

September 04, Wednesday

Match 1- Trinbago Knight Riders vs St Kitts and Nevis Patriots (Trinidad) Local Time- 19:00, IST- 4:30 (September 5)

September 05, Thursday

Match 2- Guyana Amazon Warriors vs St Lucia Zouks (Guyana) Local Time- 18:00, IST- 3:30 (September 6)

September 06, Friday

Match 3- Trinbago Knight Riders vs Jamaica Tallawahs (Trinidad) Local Time- 20:00, IST- 5:30 (September 7)

September 07, Saturday

Match 4- Guyana Amazon Warriors vs St Kitts and Nevis Patriots (Guyana) Local Time- 20:00, IST- 5:30 (September 8)

September 08, Sunday

Match 5- Trinbago Knight Riders vs St Lucia Zouks (Trinidad) Local Time- 12:00, IST- 21:30 (Same Day)

Match 6- Guyana Amazon Warriors vs Barbados Tridents (Guyana) Local Time- 17:00, IST- 2:30 (September 9)

September 10, Tuesday

Match 7- St Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Tallawahs (St Kitts) Local Time- 18:00, IST- 3:30 (September 11)

September 11, Wednesday

Match 8- St Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Tridents (St Kitts) Local Time- 18:00, IST- 3:30 (September 12)

September 12, Thursday

Match 9- Jamaica Tallawahs vs St Lucia Zouks (Jamaica) Local Time- 18:00, IST- 4:30 (September 13)

September 13, Friday

Match 10- Jamaica Tallawahs vs Trinbago Knight Riders (Jamaica) Local Time- 19:00, IST- 5:30 (September 14)

September 14, Saturday

Match 11- St Kitts and Nevis Patriots vs Guyana Amazon Warriors (St Kitts) Local Time- 20:00, IST- 5:30 (September 15)

September 15, Sunday

Match 12- Jamaica Tallawahs vs Barbados Tridents (Jamaica) Local Time- 12:00, IST- 22:30 (Same Day)

Match 13- St Kitts and Nevis Patriots vs St Lucia Zouks (St Kitts) Local Time- 17:00, IST- 2:30 (September 16)

September 17, Tuesday

Match 14- St Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders (St Kitts) Local Time- 18:00, IST- 3:30 (September 18)

September 18, Wednesday

Match 15- Jamaica Tallawahs vs Guyana Amazon Warriors (Jamaica) Local Time- 19:00, IST- 5:30 (September 19)

September 19, Thursday

Match 16- Jamaica Tallawahs vs St Kitts and Nevis Patriots (Jamaica) Local Time- 19:00, IST- 5:30 (September 20)

September 20, Friday

Match 17- St Lucia Zouks vs Barbados Tridents (St Lucia) Local Time- 20:00, IST- 5:30 (September 21)

September 21, Saturday

Match 18- St Lucia Zouks vs Trinbago Knight Riders (St Lucia) Local Time- 20:00, IST- 5:30 (September 22)

September 22, Sunday

Match 19- Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors (Barbados) Local Time- 18:00, IST- 3:30 (September 23)

September 23, Monday

Match 20- Barbados Tridents vs Jamaica Tallawahs (Barbados) Local Time- 18:00, IST- 3:30 (September 24)

September 24, Tuesday

Match 21- St Lucia Zouks vs St Kitts and Nevis Patriots (St Lucia) Local Time- 18:00, IST- 3:30 (September 25)

September 25, Wednesday

Match 22- St Lucia Zouks vs Guyana Amazon Warriors (St Lucia) Local Time- 18:00, IST- 3:30 (September 26)

September 26, Thursday

Match 23- Barbados Tridents vs Trinbago Knight Riders (Barbados) Local Time- 18:00, IST- 3:30 (September 27)

September 27, Friday

Match 24- St Lucia Zouks vs Jamaica Tallawahs (St Lucia ) Local Time- 20:00, IST- 5:30 (September 28)

September 28, Saturday

Match 25- Barbados Tridents vs St Kitts and Nevis Patriots (Barbados) Local Time- 20:00, IST- 5:30 (September 29)

September 29, Sunday

Match 26- Barbados Tridents vs St Lucia Zouks (Barbados) Local Time- 18:00, IST- 3:30 (September 30)

September 30, Monday

Match 27- Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors (Trinidad) Local Time- 19:00, IST- 4:30 (October 1)

October 02, Wednesday

Match 28- Trinbago Knight Riders vs Barbados Tridents (Trinidad) Local Time- 19:00, IST- 4:30 (October 3)

October 03, Thursday

Match 29- Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Tallawahs (Guyana) Local Time- 18:00, IST- 3:30 (October 4)

October 04, Friday

Match 30- Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders (Guyana) Local Time- 20:00, IST- 5:30 (October 5)

October 06, Sunday

Qualifier – 1st v 2nd

Eliminator 1 – 3rd v 4th

October 10, Thursday

Qualifier 2- Winner of Eliminator v Loser of Qualifier 1 (Trinidad) Local Time- 19:00, IST- 4:30 (October 11)

October 12, Saturday

Final- Winner of Qualifier 1 v Winner of Qualifier 2 (Trinidad) Local Time- 17:00, IST- 2:30 (October 13)

Broadcast details

India, Bangladesh, Maldives, Nepal, Sri Lanka

Star Sports

The UK and Ireland

Sky Sports

Pakistan

TEN Sports

United States

Willow TV

New Zealand

Sky Sport

MENA

Orbit Showtime Network

Trinidad and Tobago

CNC3

Barbados

Digicel