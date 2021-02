Dream11 Team Prediction

TOSS: The CSA T20 Challenge ODD toss between Cape Cobras and Titans will take place at 1:00 PM IST.

Time: 1:30 PM IST

Venue: Kingsmead, Durban

CC vs TIT My Dream11 Team

C Morris (C), A Markram (VC), K Verreynne, H Klassen, T de Zorzi, D Elgar, G Linde, L Williams, S Mahima, C Bosch, T Shamsi

Likely 11

Cape Cobras: George Linde, Onke Nyaku, Tony de Zorzi, Christiaan Jonker, Jason Smith, Calvin Savage, Imran Manack, Siyabonga Mahima, Kyle Verreynne, Zubair Hamza, Corbin Bosch

Titans: Chris Morris, Dayyan Galiem, Theunis de Bruyn, Sibonelo Makhanya, Heinrich Klaasen, Gregory Mahlokwana, Lizaad Williams, Lungi Ngidi, Dean Elgar, Aiden Markram, Tabraiz Shamsi

SQUADS

Cape Cobras: Janneman Malan, Jason Smith, Tshepo Moreki, Ziyaad Abrahams, Tony de Zorzi, Calvin Savage, Christiaan Jonker, Corbin Bosch, George Linde, Hlomla Hanabe, Imraan Manack, Kyle Verreynne, Nandre Burger, Onke Nyaku, Siyabonga Mahima, Zubayr Hamza

Titans: Gregory Mahlokwana, Lungi Ngidi, Heinrich Klaasen, Dayyaan Galiem, Dean Elgar, Theunis de Bruyn, Grant Thomson, Henry Davids, Chris Morris, Sibonelo Makhanya, Aiden Markram, Junior Dala, Okuhle Cele, Simon Harmer, Tabraiz Shamsi, Lizaad Williams

