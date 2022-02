CCH vs COV Dream11 Tips And Prediction Bangladesh Premier League 2022

TOSS: The Bangladesh Premier League – T20 match toss between Chattogram Challengers vs Comilla Victorians will take place at 4:30 PM IST – Feb 3.

Time: 5:00 PM IST.

Venue: Shere Bangla National Stadium, Mirpur

CCH vs COV Dream11 Team

Liton Das, Faf du Plessis (c), Cameron Delport, Will Jacks (vc), Mahmudul Hasan Joy, Benny Howell, Nahidul Islam, Afif Hossain, Mustafizur Rahman, Shoriful Islam, Mrittunjoy Chowdhury

CCH vs COV Probable Playing XIs

Chattogram Challengers: Will Jacks, Afif Hossain, Shamim Hossain, Chadwick Walton, Naeem Islam (c), Benny Howell, Akbar Ali (wk), Mehidy Hasan Miraz, Mrittunjoy Chowdhury, Shoriful Islam, Nasum Ahmed

Comilla Victorians: Liton Das (wk), Mahmudul Hasan Joy, Faf du Plessis, Imrul Kayes (c), Cameron Delport, Karim Janat, Ariful Haque, Nahidul Islam, Shohidul Islam, Tanvir Islam, Mustafizur Rahman

CCH vs COV Squads

Chattogram Challengers: Nasum Ahmed, Benny Howell, Kennar Lewis, Will Jacks, Shoriful Islam, Afif Hossain, Shamim Hossain, Mukidul Islam, Chadwick Walton, Rayad Emrit, Rejaur Rahman Raja, Sabbir Rahman, Mrittunjoy Chowdhury, Mehidy Hasan, Akbar Ali, Naeem Islam, Enamul Haque, Zakir Hasan

Comilla Victorians: Faf du Plessis, Moeen Ali, Sunil Narine, Mustafizur Rahman, Liton Das, Shohidul Islam, Imrul Kayes, Tanvir Islam, Kusal Mendis, Oshane Thomas, Ariful Haque, Nahidul Islam, Mahmudul Hasan Joy, Sumon Khan, Mominul Haque, Mahidul Islam Ankon, Parvez Hossain Emon, Abu Hider, Mehedi Hasan, Cameron Delport, Karim Janat