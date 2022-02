CCH vs FBA Dream11 Tips And Prediction Bangladesh Premier League 2022

Chattogram Challengers vs Fortune Barishal Dream11 Team Prediction Bangladesh Premier League – T20 – Fantasy Playing Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips, Probable XIs For Today’s CCH vs FBA at Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram:

Here is the Bangladesh Premier League – T20 Dream11 Guru Tips and CCH vs FBA Dream11 Team Prediction, CCH vs FBA Fantasy Cricket Prediction T20 game, CCH vs FBA Probable XIs BPL – T20, Fantasy Cricket Prediction -Chattogram Challengers vs Fortune Barishal, Fantasy Playing Tips – T20.

TOSS: The Bangladesh Premier League – T20 match toss between Chattogram Challengers vs Fortune Barishal will take place at 4:30 PM IST – Feb 1.

Time: 5:00 PM IST.

Venue: Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram.

CCH vs FBA Dream11 Team

Dwayne Bravo, Benny Howell, Kennar Lewis, Chris Gayle, Rejaur Rahman Raja, Will Jacks, Shakib Al Hasan, , Nasum Ahmed, Alzarri Joseph, Jake Lintott, Mehidy Hasan

CCH vs FBA Probable Playing XIs

Chattogram Challengers: Kennar Lewis (wk), Will Jacks, Afif Hossain, Sabbir Rahman, Mehidy Hasan (c), Shamim Hossain, Benny Howell, Nasum Ahmed, Shoriful Islam, Mukidul Islam and Rayad Emrit.

Fortune Barishal: Najmul Hossain Shanto, Chris Gayle, Shakib al Hasan (c), Towhid Hridoy, Nurul Hasan (wk), Fazle Mahmud, Dwayne Bravo, Nayeem Hasan, Mehedi Hasan Rana, Obed McCoy and Jake Lintott

CCH vs FBA Squads

Chattogram Challengers: Nasum Ahmed, Benny Howell, Kennar Lewis, Will Jacks, Shoriful Islam, Afif Hossain, Shamim Hossain, Mukidul Islam, Chadwick Walton, Rayad Emrit, Rejaur Rahman Raja, Sabbir Rahman, Mrittunjoy Chowdhury, Mehidy Hasan, Akbar Ali, Naeem Islam, Enamul Haque, Zakir Hasan

Fortune Barishal: Shakib Al Hasan (capt), Mujeeb Ur Rahman, Chris Gayle, Nurul Hasan, Najmul Hossain Shanto, Mehedi Hasan Rana, Fazle Mahmud, Obed McCoy, Alzarri Joseph, Towhid Hridoy, Ziaur Rahman, Shafiqul Islam, Shykat Ali, Nayeem Hasan, Taijul Islam, Salman Hossain, Irfan Sukkur, Dwayne Bravo, Munim Shahriar, Jake Lintott.