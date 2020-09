Dream11 Team Prediction

CDZ vs OSA LaLiga 2019-20: Captain, Vice-captain And Football Tips For Today’s Cádiz vs Osasuna Football Match at 12:30 AM IST September 13: Also Read - RM vs VIL Dream11 Team Prediction La Liga 2020: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Today's Real Madrid vs Villarreal Football Match at Alfredo di Stefano Stadium 12.30 AM IST July 17

Cádiz vs Osasuna Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s match, Cádiz vs Osasuna Dream11 Team Player List, CDZ Dream11 Team Player List, OSA Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips, Cádiz vs Osasuna LaLiga 2020, Online Football Tips – LaLiga 2019-20, Football Tips And Prediction – CDZ vs OSA LaLiga 2020 Also Read - SEV vs MLC Dream11 Team Prediction LaLiga 2020: Captain, Vice-captain And Football Tips For Today's Sevilla vs Barcelona Football Match at Ramon Sanchez Pizjuan 1.30 PM IST July 13

Kick-Off Time: The La Liga match between Cádiz vs Osasuna will start at 12:30 AM IST. Also Read - VLD vs BAR Dream11 Team Prediction LaLiga 2019-20: Captain, Vice-captain And Football Tips For Today's Valladolid vs FC Barcelona Football Match at 11:00 PM IST July 11

My Dream11 Team

Alberto, Hernandez, Garcia, Vidal, Fernandez, Torres, Garcia, Sanchez, Lopez, Negredo, Gallego

SQUADS

Cádiz (CDZ): Alberto Cifuentes, Dani Sotres, David Gil, Jeremias Ledesma, Alfonso Espino, Carlos Akapo, David Carmona, Isaac Carcelen, Jean-Pierre Rhyner, Juan Cala, Luismi Quezada, Marcos Mauro, Matos, Rafael Jimenez, Aridane Hernandez, David Garcia, Alberto Perea, Alex Fernandez, Augusto Fernandez, Cristian Jesus Martinez, Edu Ramos, Gaspar Panadero, Javi Navarro, Jens Jonsson, Jon Ander Garrido, Jorge Pombo, Jose Mari, Jurado, Salvi Sanchez, Sergio Gonzalez, Yann Bodiger, Alvaro Gimenez, Alvaro Negredo, Anthony Lozano, Dani Romera, David Querol, Djordje Jovanovic, Filip Malbasic, Ivan Alejo, Nano

Osasuna (OSA): Ruben Martinez, Sergio Herrera, Juan Perez, Facundo Roncaglia, Toni Lato, Nacho Vidal, David Garcia, Raul Navas, Unai Garcia, Aridane Hernandez, Pervis Estupinan, Robert Ibanez, Darko Brasanac, Inigo Perez, Jose Arnaiz, Ruben Garcia, Oier Sanjurjo, Fran Merida, Jon Moncayola, Roberto Torres, Aimar Oroz, Adrian Lopez, Marc Cardona, Ezequiel Avila, Enric Gallego, Kike Barja, Javi Martinez-Calvo

Check Dream11 Prediction/ CDZ Dream11 Team/ OSA Dream11 Team/ Cadiz Dream11 Team/ Osasuna Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Prediction/ Online Football Tips and more.